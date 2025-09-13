又是南三段！協作夫婦失聯7天 家屬急發文協尋

南投縣信義鄉張姓協作夫妻，南三段失聯7日，家屬在登山臉書社團發文，請求協尋。（圖擷自「靠北登山大小事」臉書社團）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣信義鄉一對張姓協作夫妻，進入南三段作業，6日以LINE聯絡家屬後即音訊全無，原定10天來回但至今未歸，家屬12日報案，南投縣消防局昨先派2人上山，今再由直升機載5人空降郡大山登山口進入搜尋，消防局表示，搜救人員回報，山上下雨，傍晚為止仍無所獲，搜救人員明早繼續搜救工作。

住在信義鄉東埔部落的張姓協作夫妻，8月29日從郡大山登山口入山，計畫到東郡北鞍營地，將2月份吊掛山友留在山上的東西帶下山，預計10天來回，6日曾以LINE聯絡家屬，表示兩人平安，因山上訊號很差，行程會延後幾天，請家人放心，之後即完全沒有消息，家人等不到兩人回家，昨日才打119求援。

張姓協作夫妻的家人也在「靠北登山大小事」臉書社團發文協尋這對夫妻，請8月30日到9月12日有走南三段的山友，若有看過這對夫妻能留言，但到今天為止，仍未有山友留言提供新訊息。

南投縣消防局昨日已先派信義鄉義消，從郡大山登山口入山找尋，今天再派第二隊5人搭直升機，再從東郡大山北鞍營地上下分頭搜尋，由於山上在下雨，能見度也不佳，搜救人員到傍晚仍無所獲，晚上就地紮營，明日一早繼續搜救工作。

消防局表示，以張姓協作夫妻手機查址，只查得到9月2日的訊號，家屬稱6日兩人有用LINE發訊息的通聯對不上。

上月中旬才有祖孫和一名女性山友登南三段，因颱風豪雨強風受困，外公和女山友疑似失溫死亡，8歲孫子冷靜報案獲救。

