登頂太開心回程踩空！玉峰主峰山友受傷 空勤直升機救援

女山友在玉山北岔路風口摔傷，由空勤直升機吊掛下山。（資料照，南投縣消防局提供）

2025/09/13 16:33

〔記者陳鳳麗／南投報導〕攀登玉山主峰的女山友跌倒受傷，由空勤直升機救援下山就醫，該山友受傷原因曝光，並非她體能不夠，而是登頂後太開心，回程沒有注意步道狀況而踩空受傷，玉管處提醒山友，完美的登山行程，不是登頂的瞬間，是安全抵達登山口才結束，回程更要維持穩健步伐。

一支19人登山隊5日由塔塔加登山口入山攀登玉山，6日清晨50歲女性山友登頂後，下撤至北岔路風口時摔傷，導致右膝、下巴、左眼撕裂傷，南投縣消防局申請空勤直升機搭載下山就醫，該女友傷勢無大礙，事後告訴玉管處等人員，她當天不是體能不好而摔倒，而是登頂後太開心，回程時還在回憶登頂的歡樂情景，沒注意步道狀況而踩空摔倒受傷。

玉管處表示，今年在玉山主峰的往返路線，已發生6起創傷或墜谷意外，繼女山友踩空摔倒之後，12日又有山友在主峰線腳扭傷由消防救難人員接應下山，創傷是該園區最常見的山域事故類型，卻也是山友能夠自我掌握且避免的事故，很感謝該名女山友的回饋，提醒其他山友在主峰線注意。

玉管處也說，登山行進間一定要留意腳步的踩點是否穩固，行進間不冒險、不衝刺、不拍照、不滑手機、不看風景，隨時注意路況，一步踩穩後再抬起下一步，以減少創傷或墜谷的山域事故。

玉管處提醒山友往返主峰線不要分心，一定要維持穩健步伐。（南投縣消防局提供）

