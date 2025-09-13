國家防災日將至 南市打火弟兄深入社區、景點宣導體驗

南市消防局第五大隊文賢分隊前進奇美博物館舉辦宣導活動，迴響熱烈。（南市消防局提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕結合921國家防災日，台南市消防局安定、文賢等分隊今天各深入社區親子水樂園現場，以及熱門景點奇美博物館，舉辦宣導體驗活動，並透過闖關遊戲，讓大小朋友深刻認識災害的可怕，提升自身緊急應變的能力，培養防災韌性。

消防局第五大隊文賢分隊今天前進奇美博物館舉辦防災宣導活動，採多攤位同步進行，靜態攤位為文宣展示與解說，動態攤位則是教學闖關，讓民眾感受藝術薰陶，也能參與消防體驗。

為協助民眾體驗與操作各項活動，共設計5個關卡站，分別為靜態展示的居家安全宣導之爐火烹調習慣、居家安全宣導之電器使用習慣，以及居家安全宣導之抽菸習慣等，強調防範電氣火災，要遵守 「5不1沒有」原則，也要注意菸蒂處理，避免引發火警，造成財物損失或人命傷亡。

動態體驗教學則有CPR教學與AED操作，以及一日小小消防員的著裝，透過寓教於樂的方式，讓防火教育從小扎根，也藉此提升民眾的防災意識與自身緊急應變能力，在災害來臨時，將生命財產的損失降至最低。

安定區農會今天也有一場夏季水樂園親子活動，消防局第四大隊安定分隊設置防災宣導區，宣導住家每個居室應有住宅用火災警報器，也可安裝「無線連動式住警器」，讓安全更提升。

正值天氣炎熱、用電高峰，現場也宣導使用延長線應注意負載，安定位處曾文溪畔，轄內有嘉南大圳，呼籲民眾戲水，要前往合法水域並注意天氣狀況，實際正確穿戴救生衣；中秋佳節將至，選購合格標示之煙火，居家勿囤積炮竹。

為防範一氧化碳中毒，現場也宣導民眾使用燃氣熱水器，務必注意安裝位置與通風，無論冬夏季節都要保持警覺，還有實際操作CPR與AED，搭配有獎徵答活動，吸引大小朋友熱情參與，寓教於樂學防災。

第四大隊長蔡國保表示，今年1月的楠西地震、7月丹娜絲颱風、8月豪大雨等，造成台南多處災情，災害來得又快又急，應從生活中培養防災韌性，有準備更安全，減少災害帶來的威脅，亦宣達民眾可加入義消志工或投入防災士行列，提升社區救災能量。

消防局長李明峯也強調，面對極端氣候加劇，各式災害發生頻率上升，為了能在緊急時刻迅速應對，居家應備妥「緊急避難包」，裡面內容至少3天份的基本物資，並且放在門口或玄關，萬一停電或夜間緊急撤離，可以拿了就走。

市長黃偉哲感謝消防局舉辦防災宣導體驗活動，讓民眾透過實際行動學習防災意識，有效提升火場自救應變能力，並期許藉由深刻的教育體驗，能將消防安全知識傳遞到每個家庭與社區，強化台南整體防火、防災安全。

