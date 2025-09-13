為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    新竹女偷看同事薪資條 法官判賠1萬

    彭女偷看同事薪資條，法院判賠償1萬元。（情境照）

    彭女偷看同事薪資條，法院判賠償1萬元。（情境照）

    2025/09/13 16:26

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹某科技公司員工劉姓女子控訴彭姓女同事，下班後8次窺視其辦公桌上的私人文書，其中更趁劉女請假而當日正好發放年中獎金，連續3次進入其座位窺視半彌封的薪資條，已嚴重侵害其隱私權，導致她感到被監視的恐懼，飽受精神壓力，因而提告求償50萬元精神撫慰金，新竹地方法院判彭女要賠償1萬元。

    判決書指出，劉女和彭女為同事，劉女指控彭女於2023年12月至2024年6月期間，共8次於下班時間窺視她辦公桌上的私人文書，劉女認為兩人素無交情，亦非友好關係，彭女竟於下班後多次窺視，其中彭女在去年6月28日的3次窺視更是在她請假，且當天發放年中獎金薪資條，趁同事都下班後，在半小時內進入她的辦公領域3次，僅為滿足私慾，令人感到恐懼與憤怒。

    彭女則說，她在公司十幾年，下班晚走時，都會基於安全考量大概巡視，是因為聽到有聲音才去看一下。而去年6月28日是因為剛好經過劉女位置看到薪資條，基於好奇心進去看，其餘幾次都在劉女位置外看，沒有走進去，也未曾動手翻看，並無侵害劉女隱私。

    法官調查，彭女5次的窺視行為，僅係刻意探頭看向劉女辦公位置，並未進入劉女座位的隔間內，且時間也僅有幾秒鐘，各次窺視間隔2個禮拜至2個月，難認此舉構成隱私權侵犯。

    至於彭女去年6月28日的3次窺視行為，法官認為，彭女未經劉女同意，又無何正當理由，於劉女請假、當天發放薪資條情況下，半小時內連續進入劉女相對自主領域低頭窺視劉女桌面上薪資條3次，各次窺視時間均達10秒許，且窺視含有個人隱私資訊的薪資條，甚至刻意查看無人後進入，已構成對於劉女隱私權侵害。

    法官認為，劉女因隱私遭侵擾感受精神痛苦，請求賠償有據。審酌綜合雙方職務、財力及侵害影響程度，並考量仍為同事關係，請求50萬元過高，應以1萬元為適當。

    彭女偷看同事薪資條，法院判賠償1萬元。（記者廖雪茹攝）

    彭女偷看同事薪資條，法院判賠償1萬元。（記者廖雪茹攝）

