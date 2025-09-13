克萊斯勒300C改標變身「賓利」上路是否觸法？監理單位這樣說

這輛肇事的克萊斯勒300C，將車標改掛賓利上路行駛，有如「山寨車」。（警方提供）

2025/09/13 15:49

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市忠孝路昨（12）日一輛美國克萊斯勒300C變身而成的Bentley賓利，與另輛Toyota國產車發生碰撞車禍，引起網友熱議，這輛克萊斯勒300C廠牌標誌改掛賓利標誌上路行駛，有如「山寨車」，至於是否觸法？警方說，實務上不會因此開出交通罰單，但若涉及買賣詐欺等行為將觸法。

嘉市監理站長吳孟峰說，依道路交通管理處罰條例第16條「未依規定於車身標明指定標識」，可處汽車所有人900元以上1800元以下罰鍰；廣義而言，車標也算是一種指定標識，改車標上路，會不會被開罰單，仍應由警方視實際狀況而定。

吳孟峰說，改車標不視為改裝車體，驗車時一定不會通過，一旦遇到更改車標，監理單位雖不會主動檢舉裁罰，但會請車主改回原車標。

嘉市警局交通隊指出，在交通法規上，改車標不構成車牌變造或號牌偽造，所以不會觸犯「道路交通管理處罰條例」第12條變造號牌；在實務上，警方不會因改車標而開交通罰單，但改車標若涉及買賣詐欺等行為，即觸法。

