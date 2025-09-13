菲籍移工離台前賣帳戶給詐團賺1萬比索 轉機時意外落網

菲律賓籍女移工離台前把銀行帳戶賣給詐團賺1萬比索，在台轉機時意外落網，法官駁回聲請具保停止羈押。（記者廖雪茹攝）

2025/09/13 15:55

〔記者廖雪茹／新竹報導〕菲律賓籍移工小莉（化名）在台工作結束，以菲幣比索1萬元代價把在台的銀行帳戶賣給詐欺集團，打算撈一筆錢後離台，而詐團也以詐術騙3名男子得手19萬2000元，警方獲報追查；沒想到，小莉在台灣轉機準備前往他國工作時意外被警方逮到，新竹地方法院判處有期徒刑4個月，並駁回小莉聲請具保停止羈押。

判決書指出，小莉在我國境內居留效期已於2023年5月8日屆滿，她卻於2023年底某日，將在台申辦的銀行帳戶、提款卡以及密碼交付給詐欺集團成員，獲取菲幣比索1萬元報酬。詐團透過通訊軟體，以投資虛擬貨幣，保證獲利、穩賺不賠等，於2024年11月間陸續騙取曾男、李男、李男匯款2萬2000元至5萬元不等，合計19萬2000元金額轉入小莉銀行帳戶，隨即提領一空。曾男等被害人事後察覺遭騙後報案，警方循線查獲小莉銀行帳戶，因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴。

判決書指出，小莉明知把銀行帳戶及密碼提供給他人使用，可能因此幫助詐欺集團遂行詐欺取財、洗錢等犯行，竟因自己暫無在台繼續工作、居留的計畫，為牟詐欺集團允諾報酬，即以菲幣比索1萬元代價，將銀行帳戶提款卡暨密碼交予詐欺集團成員使用，使詐團成員得以作為詐欺取財、洗錢工具。

法官審酌，小莉此舉不僅造成告訴人財產上損失，亦徒增尋求救濟困難，並使執法人員難以追查該詐欺集團成員真實身分，小莉行為當無任何可取之處，也未賠償告訴人任何款項，因此依幫助犯洗錢防制法洗錢罪，處有期徒刑4個月，併科罰金新台幣1萬元，服刑期滿或赦免後，驅逐出境。

對於小莉聲請具保停止羈押，法官認為，小莉僅因在台轉機方偶然為警方查獲，顯有逃亡之虞，為保全程序進行，認有羈押的必要。

