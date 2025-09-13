為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    菲籍移工離台前賣帳戶給詐團賺1萬比索 轉機時意外落網

    菲律賓籍女移工離台前把銀行帳戶賣給詐團賺1萬比索，在台轉機時意外落網，法官駁回聲請具保停止羈押。（記者廖雪茹攝）

    菲律賓籍女移工離台前把銀行帳戶賣給詐團賺1萬比索，在台轉機時意外落網，法官駁回聲請具保停止羈押。（記者廖雪茹攝）

    2025/09/13 15:55

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕菲律賓籍移工小莉（化名）在台工作結束，以菲幣比索1萬元代價把在台的銀行帳戶賣給詐欺集團，打算撈一筆錢後離台，而詐團也以詐術騙3名男子得手19萬2000元，警方獲報追查；沒想到，小莉在台灣轉機準備前往他國工作時意外被警方逮到，新竹地方法院判處有期徒刑4個月，並駁回小莉聲請具保停止羈押。

    判決書指出，小莉在我國境內居留效期已於2023年5月8日屆滿，她卻於2023年底某日，將在台申辦的銀行帳戶、提款卡以及密碼交付給詐欺集團成員，獲取菲幣比索1萬元報酬。詐團透過通訊軟體，以投資虛擬貨幣，保證獲利、穩賺不賠等，於2024年11月間陸續騙取曾男、李男、李男匯款2萬2000元至5萬元不等，合計19萬2000元金額轉入小莉銀行帳戶，隨即提領一空。曾男等被害人事後察覺遭騙後報案，警方循線查獲小莉銀行帳戶，因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴。

    判決書指出，小莉明知把銀行帳戶及密碼提供給他人使用，可能因此幫助詐欺集團遂行詐欺取財、洗錢等犯行，竟因自己暫無在台繼續工作、居留的計畫，為牟詐欺集團允諾報酬，即以菲幣比索1萬元代價，將銀行帳戶提款卡暨密碼交予詐欺集團成員使用，使詐團成員得以作為詐欺取財、洗錢工具。

    法官審酌，小莉此舉不僅造成告訴人財產上損失，亦徒增尋求救濟困難，並使執法人員難以追查該詐欺集團成員真實身分，小莉行為當無任何可取之處，也未賠償告訴人任何款項，因此依幫助犯洗錢防制法洗錢罪，處有期徒刑4個月，併科罰金新台幣1萬元，服刑期滿或赦免後，驅逐出境。

    對於小莉聲請具保停止羈押，法官認為，小莉僅因在台轉機方偶然為警方查獲，顯有逃亡之虞，為保全程序進行，認有羈押的必要。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播