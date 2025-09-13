為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    老鄰居建物糾紛結怨多年 立牌揭個資遭判罰6萬

    8旬呂翁為了建物糾紛再度槓上老鄰居，被控立板張貼寫有鄰居全名紙張；基隆地院依呂翁違反個人資料保護法判罰6萬元。（示意圖）

    8旬呂翁為了建物糾紛再度槓上老鄰居，被控立板張貼寫有鄰居全名紙張；基隆地院依呂翁違反個人資料保護法判罰6萬元。（示意圖）

    2025/09/13 15:10

    〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市8旬呂翁與沈姓鄰居為了建物產權糾紛結怨已久；未料呂翁竟在2人興訟多年的建物外，立板張貼、寫著「隔壁沈00詐欺、侵占、偽造文書，訴訟中」等數張紙張，文中不僅披露沈全名，還揭露沈住址等個資。基隆地院審理後，認為呂犯個人資料保護法，判處2月徒刑，得易科6萬元罰金。

    判決指出，呂翁與沈男為多年鄰居，2人為了1間建物產權興訟多年，去年2月19日下午5時許，呂突然在2人興訟多年的建物外，立板張貼、寫著「隔壁沈00詐欺、侵占、偽造文書，訴訟中」等數張紙張、及載有沈完整姓名住址，與呂告沈的告訴狀及陳報狀等紙張；沈看到後怒告呂違反個人資料保護法，及損害他的名譽、與隱私。

    法院審理時，呂坦承犯行，也當庭向沈道歉，但未與對方達成和解；法官審酌呂年逾80歲，與沈為了建物產權糾紛，爭訟多年，不思謀求和平理性處理糾紛方法，反未經沈同意，張貼載沈的個人資料等文件，不僅洩漏沈個人資料，更激化雙方衝突，依呂犯個人資料保護法「非公務機關非法利用個人資料罪」，判處2月徒刑，得易科6萬元罰金。

