收賄放行旅客走公務門走私加熱菸 桃機航警被收押免職

陳姓航警涉嫌縱放旅客自公務門走私加熱菸品。（記者劉信德攝）

2025/09/13 14:26

〔記者劉信德／桃園機場報導〕桃園國際機場驚傳航警收賄勾結旅客走私案件。財政部關務署臺北關稽查人員於9月11日中午查獲兩名自韓國入境的楊姓、巫姓母女，利用公務門夾帶加熱菸449條及主機17組入境，現場並發現航空警察局警員陳柏融涉嫌縱放，隨即通報航警共同偵辦。桃園地檢署昨（12）日晚間以涉犯貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪嫌，向法院聲請羈押陳員及楊女，並於13日裁定予以羈押，並禁止接見通信。

這對楊姓、巫姓母女早有夾帶加熱菸品記錄，並遭臺北關標為「注檢」名單，也就是通過海關時將被攔下檢查行李。不過此次這對母女並未出現在一般旅客通道，而是走向入境管制區南側海關公務門，台北關立刻通報航警局，兩單位共同在公務門前攔下這對母女，並在2人行李內查獲449條加熱菸與17組主機。

涉案的航警陳柏融警專36期，畢業後第一個單位即在航警服務，已從警6年。平日輪值執勤的公務門進出依規定需要刷卡辨識，隨身手提物件也必須通過X光機檢查 ，全程均有監視器監控記錄，陳員從此公務門放行無證件人員夾帶走私加熱菸的行徑相當大膽。

據了解，此案是首次查獲旅客未經海關查驗，直接透過公務門走私加熱菸入境，經查陳員多次收受楊女賄款，利用值勤公務門管制崗哨之便，非法放行其攜帶加熱菸闖關，實際的受賄次數及金額仍待調查。不過航警局已於12日上午召開專案考績會，將陳員兩大過免職，斷然汰除。

桃園地檢署也發佈新聞稿指出，本案由肅貪組檢察官曾柏涵指揮偵辦，檢察官訊後認定陳員及楊女涉犯貪瀆，犯罪嫌疑重大且有串證、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准；巫女則諭令6萬元交保。

臺北關強調，加熱菸屬未經核定通過健康風險評估之菸品，違反《菸害防制法》第15條規定，旅客攜帶入境可處5萬元以上、500萬元以下罰鍰，籲請民眾勿以自用、餽贈或代購為由違規攜帶。海關強調將持續與航警等執法單位合作，加強邊境查緝能量，杜絕走私與貪瀆行為，維護國人健康與邊境安全。

