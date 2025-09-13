宜蘭大溪漁港防波堤延長工程 施工浮台船今晨外海沉沒

浮台船今晨在宜蘭石城外海沉沒 。（宜蘭縣府提供）

2025/09/13 14:44

首次上稿：13:39

更新時間：14:44

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣斥資4.3億元投入大溪漁港東防波堤延長工程，原定今天上午10點要進行第2座沉箱定位，未料載運沉箱的施工浮台船，今晨6點多竟在石城外海沉沒，疑因底部破損進水後傾斜沉船，所幸無人員傷亡，縣府評估工程恐受影響延宕，已請廠商釐清事故原因及責任歸屬，損失恐達數千萬元。

宜蘭縣政府農業處說，「大溪漁港東防波堤延長工程」前年底動工，目前正進行沉箱拖航定位作業，昨天中午12點45分從台北港啟航拖放沉箱，由大漢711、東彥1號拖行放置沉箱的浮台船，並由東彥3號警戒船警戒。

今天清晨5點浮台船底部疑破損進水後開始傾斜，有2名工作人員隨即上船檢查，研判已無法搶救即棄船逃生，2人由警戒船接應安全上船，並通報航港局，浮台船於上午6時30分沉沒於石城外海。

農業處指出，浮台船無動力，無油污污染疑慮，規範50公尺以內才需打撈，沉船位置水深80公尺，同時研判打撈不符效益及時程，暫定不執行打撈作業。

農業處表示，1座沉箱造價2900萬元，補做新沉箱預計工期需3個月，目前評估於原場地台北港製作，同時尋找新的浮台船進行拖航定位，整體工程進度70.25%，原預定明年10月完工，但因發生沉船意外，勢必影響進度，後續責任歸屬及損失尚待釐清，雖有投保但估計損失恐超過數千萬元。

載運沉箱的浮台船疑似底部破損進水傾斜後沉船。（宜蘭縣府提供）

浮台船疑似底部破損進水傾斜後沉船。（宜蘭縣府提供）

