前環保署惡狼李健育涉性侵猥褻4女起訴求重刑 裁定延押2月

2025/09/13 14:05

〔記者許國楨／台中報導〕環境部（原環保署）前環境督察總隊長李健育，涉嫌長期利用職權性侵與猥褻下屬與訓練班學員，在公務車、高鐵及出差住宿期間，對4名女性實施多次強吻、撫胸、正面熊抱，甚至指侵等行為，部分女性因懼其職權長期忍受，檢方在今年6月依強制性交、強制猥褻及利用權勢猥褻等10罪起訴，並建請法院從重量刑。

台中地院審理後認為，李健育涉案嫌疑重大，仍需傳喚被害人交互詰問，且其身為前主管及訓練班指導者，與被害人存在權勢關係，有勾串證人及反覆犯罪之虞，為此近日裁定，自9月16日起延押2個月，禁止接見通信，以確保審判順利進行。

中檢起訴指出，李於2022至2023年間，藉長官權勢在台中市機關處所辦公時間，以及前往外縣市出差機會，對女性所屬職員、學員施加強制猥褻、利用權勢猥褻、強制性交等性侵害行為，被害人合計4人，偵查終結認定他涉嫌觸犯刑法強制猥褻共6罪、利用權勢猥褻共3罪、強制性交共嫌1罪，共計10罪而提起公訴。

檢方認為，李時任機關最高長官，本應謹言慎行、潔身自愛，竟為逞一己私慾，恣意侵害受其指揮、監督之下屬，嚴重敗壞官箴，重創所屬機關形象，更造成被害人身心難以抹滅的重大傷害，建請法院從重量刑，以儆效尤。

中院則強調，延押有助防止勾串證人及再次犯罪，並保障審判公正，該案經檢方起訴移審後，第一次羈押3月即將屆滿，裁定自9月16日起第1次延長羈押2月，禁止接見通信。

