台62線瑪陵隧道9/15起區間測速 超速罰款3000元起跳

2025/09/13 13:18

〔記者盧賢秀／基隆報導〕台62線萬里瑞芳快速道路貨櫃車、砂石車等大型車多，常發生嚴重交通事故，基隆端出口附近的瑪陵隧道沒有路側空間可供使用，一旦發生車禍災害搶救難度高，也會造成車流嚴重回堵與安全，因此將實施區間測速，9月15日開始執法，超速就是3000元起跳。

據交通隊指出，這次實施區間平均速率執法設備偵測範圍從台62線快速道路1.7K起至0.7K處（瑪陵隧道往大武崙方向），全長946.43公尺，速限70公里每小時。

目前台62線西向11.3K至6.2K及台62甲線北向2號隧道至東海街出口，都已實施區間測速，平均每個月都有3000至4000件違規，台62線瑪陵隧道是第3處區間測速路段。

交通隊指出，相關設施已通過資安檢測並取得經濟部標準檢驗局檢定合格，在8月20日公告宣導，9月15日0時起開始取締，違規者依道路交通管理處罰條例第33條規定，處3000元以上6000元以下罰鍰，超速超過最高速限40公里以上的危險駕駛，將依同條例第43條處1萬2000元至3萬6000元罰鍰。

交通隊表示，科技執法的處罰只是一個手段，目的是希望減少因超速所造成的事故傷亡，提醒駕駛人進入隧道後依照速限穩定行駛即可，不要刻意放慢通行。

台62萬里快速道路1.7K起至0.7K處（瑪陵隧道往大武崙方向）實施區間測速，15日起開始執法取締。（基隆市警交通隊提供）

