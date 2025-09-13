酒後性侵還拔套內射！ 越南移工辯「一夜情」被法官打臉

台中地院法官不採信阿勇說詞，依強制性交罪判處3年6月徒刑。（資料照）

2025/09/13 12:44

〔記者許國楨／台中報導〕越南移工「阿勇」（化名）脅迫女性友人「小芳」（化名）發生性行為，甚至戴套中途拔套體內射精，事後竟辯稱小芳隨身攜帶保險套是準備一夜情，屬「合意性交」，但台中地院法官認為，女性攜套屬自我保護舉措，不等於同意發生性行為，因此不採信被告說法，最終裁定有罪，依強制性交罪判處3年6月徒刑。

判決指出，今年2月，阿勇透過越南通訊軟體與同鄉小芳聯繫，3月9日晚上再邀她到台中友人住處喝酒，起初還有其他人在場，但友人離開後，阿勇立刻反鎖房門搶走小芳手機，並把她壓到床上強行性侵，還恐嚇說「不願意就殺了妳」，小芳因在房內曾見過水果刀，擔心性命危險，只能被迫配合。

請繼續往下閱讀...

小芳為避免懷孕及性病，拿出隨身攜帶保險套要求阿勇戴上，沒想到對方竟在過程中惡意拔套並強行內射，小芳事後趁阿勇熟睡，躲進廁所打電話求救，警方火速趕到現場逮人。

案件審理期間，阿勇全盤否認性侵，堅稱小芳自願發生關係，其辯護律師更主張，小芳隨身攜帶保險套，足證明她早有一夜情打算，因此屬於「合意性交」，但法官檢視多項證據，包括小芳身上多處瘀青、驗傷診斷書，以及當晚友人證實房間內確實有水果刀，加上小芳事後求救訊息與報警行為，均與她的說詞相符。

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

法官指出，女性隨身攜帶保險套是自我保護措施之一，目的在於避免性病或非預期懷孕，不能被曲解為同意發生性行為「暗示」，最終依強制性交罪判處阿勇3年6月徒刑，全案仍可上訴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法