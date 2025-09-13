真身揭曉！克萊斯勒300C變身「賓利」 車禍照引網友熱議

有眼尖網友發現這輛「豪車」外觀看起來像賓利，其實是美國克萊斯勒300C掛上賓利Logo變身而成。 （警方提供）

2025/09/13 12:10

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市忠孝路昨（12）日發生「豪車」與Toyota國產車碰撞車禍，照片曝光引起網友熱議「豪車」身分。經車商初步鑑定，肇車「豪車」疑為有「小賓利」之稱的美國克萊斯勒300C變身而成的Bentley賓利。因車禍雙方無酒駕情事，自行和解，警方依規定程序處置。

警方說，這起車禍發生於昨午2時許，地點在忠孝路仁義新村路口，Toyota國產車駕駛由南往北，「豪車」駕駛由西向東，兩車發生碰撞後，無人受傷，亦無酒駕，因自行和解，未製作正式筆錄。

有民眾目擊車禍現場，拍下照片上傳社群網站，照片曝光引起網友熱議「豪車」身分。有網友說，賓利車市價動輒千萬元起跳，擔心賠償金額將會是一筆沉重負擔，也有眼尖網友發現這輛「豪車」外觀看起來像賓利，其實是美國克萊斯勒300C掛上賓利Logo變身而成，還好不是真賓利。

中古認證車商吳育才說，依相關照片初步鑑定，這輛「豪車」疑為美國克萊斯勒300C款的20年老車，從外觀、大燈、車身曲線造型等設計來看，真的很像賓利，在網路10幾萬元至30幾萬元都有人賣；肇事車因屬稀有車，且保養不錯，無法依一般行情估價。

吳育才表示，賓利的車燈設計幾乎都是分開的，除了極特殊車款為例外，而從這輛肇事車的車燈設計連在一起等跡證來研判，他認為是美國克萊斯勒300C變身的賓利。

吳育才說，若以賓利2006年同型車款，估算肇事維修費300萬元跑不掉，克萊斯勒300C在台的維修零件少見，若真的要修，可能要從國外找零件，維修費用難估計。

中古認證車商吳育才說，美國克萊斯勒300C（左圖）與肇事「豪車」（右圖）從車燈連在一起的設計，可看出為同款車。（記者丁偉杰攝）

