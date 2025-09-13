起床氣動殺機？寄宿男不爽被吵醒 怒刺友人父親胸口被起訴

檢方近日依殺人未遂罪嫌起訴蔡男。（資料照）

〔記者許國楨／台中報導〕台中市蔡姓男子寄宿在友人「阿原」家中，因凌晨被阿原關門聲吵醒，竟怒火中燒，持藏刀的鋁製棍棒刺進阿原父親左胸，差點釀成人命悲劇，檢方調查後，認定其自我防衛辯詞難以成立，犯行明確，近日全案偵結依殺人未遂罪起訴。

事件發生在今年1月31日（農曆大年初三）凌晨4點多，蔡男當時寄宿在友人阿原家，當時阿原因返家關門聲過大，驚醒熟睡中蔡男，心生不滿的蔡男竟隨手拿起木塊砸向阿原頭部，雙方因此爆發衝突，阿原父親聽聞吵鬧聲，立刻上前制止，並將蔡男趕出屋外。

未料蔡男惱羞成怒，衝到機車車廂取出一把帶有利刃的鋁製棍棒，衝突中，竟直接朝阿原父親胸口猛刺，刀刃深達4公分，幾乎刺穿要害，阿原父親當下劇痛難忍，仍強忍血流自行奔赴醫院求救，醫師檢查發現，他傷口寬2.5公分、深4公分，導致左側氣血胸與肺部穿刺傷，若未及時送醫，極可能喪命，幸好搶救及時，才撿回一條命。

事後，蔡男供稱自己僅因「起床氣」才與阿原發生爭執，並辯稱只是為了防衛，拿棍子抵擋對方掃把攻擊時，因旋鈕鬆脫才讓刀刃滑出，否認蓄意刺殺，不過，檢方比對傷勢與證人說法，發現其辯詞前後矛盾指出，雙方身高相近，若真是防衛，棍棒應該舉在頭部以上，不會精準刺中胸腔。

綜合證據認定他確有殺人意圖，台中地檢署最終認定，蔡男持長達10公分刀刃的凶器，朝被害人胸口刺擊，已達足以致命的程度，其行為涉犯殺人未遂罪嫌，依法起訴。

