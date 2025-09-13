為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    買中古BMW半年頻修車 男糾眾在苗縣警局旁當街將賣方打趴

    李男夥同多名同伴於苗栗縣警察局旁街頭施暴，將賣方人員打趴在地。（圖由警方提供）

    李男夥同多名同伴於苗栗縣警察局旁街頭施暴，將賣方人員打趴在地。（圖由警方提供）

    2025/09/13 11:43

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕31歲李姓男子購買一輛中古BMW轎車，不滿半年引擎就出問題，相約賣方協談要求退錢不成，夥同多名同伴於苗栗縣政府及苗栗縣警察局旁街頭施暴，將賣方人員徐姓男子打趴在地。警方循線於昨（12）日將涉嫌動手的李男等5人查緝到案，依傷害、妨害秩序等罪嫌移送苗栗地方檢察署偵辦。

    苗栗警分局今天表示，此案發生於8日凌晨0時50分許，民眾報案稱，苗栗市縣府路一帶有民眾遭毆打，警方獲報後立即調派優勢警力趕往現場，員警到場相關涉案人員已離去。

    因事發地點位於縣府及縣警察局旁，此暴力事件不僅破壞社會治安，更形同對警察機關的挑釁，苗栗警分局隨即成立專案小組全力偵辦，於當日掌握相關涉案人員，並於昨天下午4點許在苗栗市將李男為首的5名動手毆打滋事對象全數帶回偵辦。

    警方調查，李男於半年前向古姓男子購買一輛中古BMW轎車，但購入後頻頻故障，最近引擎更出問題、無法修理；李男質疑車輛有瑕疵，相約賣方協談，要求退款被拒，進而爆發暴力事件，打傷賣方人員徐男。

    苗栗警分局強調，將持續針對在場人員全面清查，以釐清實際犯案動機，同時藉此呼籲民眾，遇有紛爭，應循法律正當途徑解決，針對違法滋事等情事，警方必定嚴正執法，絕不寬貸，以維社會治安。

    警方循線於昨（12）日將涉嫌動手的李男等5人查緝到案，依傷害、妨害秩序等罪嫌移送苗栗地方檢察署偵辦。（圖由警方提供）

    警方循線於昨（12）日將涉嫌動手的李男等5人查緝到案，依傷害、妨害秩序等罪嫌移送苗栗地方檢察署偵辦。（圖由警方提供）

