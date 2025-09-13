失聯父突現身幼兒園要帶走女兒 阿公護孫起衝突還被告

楊姓男子失聯10月突現身幼兒園要帶走女兒，阿公護孫挨揍還被兒子告。示意圖。（資料照）

2025/09/13 10:52

〔記者黃佳琳／高雄報導〕楊姓男子離家10個月不知去向，父親幫她養女兒，楊男突現身幼兒園要看女兒，園方通知阿公和楊男前妻到場，阿公護孫不讓孫女被楊男帶走，雙方爆發衝突後，楊告父親傷害罪，但法官認為，楊男在衝突10天後才報案，無法證明身上的傷是楊父所為，因此判楊父無罪。

判決指出，2023年12月19日，楊姓男子現身高雄某幼兒園門口，向園方表示要來看女兒，園方認為事情不對勁，打電話給女童阿公和媽媽，請他們來幼兒園了解一下，楊男父親和前妻接到通知後趕到幼兒園，楊父認為兒子不告而別離家10月毫無音訊，一現身就說要帶走女兒，基於保護孫女的立場，拒絕楊男要求。

楊男不滿被父親阻擋，兩人在幼兒園發生衝突，事後，楊男控告父親出手勒脖將他摔倒在地，害他手部受傷；高雄地方法院審理時，楊父否認傷害兒子，還說兩人發生衝突時有警察在場，如果他真的有傷人，早就被警察依現行犯逮捕，但完全沒有這回事，認為是兒子為了爭奪親權才胡亂告他。

法官傳喚幼兒園人員出庭作證，園方也說沒看到楊男與楊父衝突時有受傷；法官綜合相關事證後，認為楊男為了爭奪女兒監護權，向高雄少年家事法院提出諸多法律行動後，才於案發後10日向警方報案傷害，其動機是否是以刑事案件試圖影響交付子女、改定親權等案件，亦有可議之處，因此認定罪證不足，判楊父無罪，可上訴。

