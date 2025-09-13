為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    失聯父突現身幼兒園要帶走女兒 阿公護孫起衝突還被告

    楊姓男子失聯10月突現身幼兒園要帶走女兒，阿公護孫挨揍還被兒子告。示意圖。（資料照）

    楊姓男子失聯10月突現身幼兒園要帶走女兒，阿公護孫挨揍還被兒子告。示意圖。（資料照）

    2025/09/13 10:52

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕楊姓男子離家10個月不知去向，父親幫她養女兒，楊男突現身幼兒園要看女兒，園方通知阿公和楊男前妻到場，阿公護孫不讓孫女被楊男帶走，雙方爆發衝突後，楊告父親傷害罪，但法官認為，楊男在衝突10天後才報案，無法證明身上的傷是楊父所為，因此判楊父無罪。

    判決指出，2023年12月19日，楊姓男子現身高雄某幼兒園門口，向園方表示要來看女兒，園方認為事情不對勁，打電話給女童阿公和媽媽，請他們來幼兒園了解一下，楊男父親和前妻接到通知後趕到幼兒園，楊父認為兒子不告而別離家10月毫無音訊，一現身就說要帶走女兒，基於保護孫女的立場，拒絕楊男要求。

    楊男不滿被父親阻擋，兩人在幼兒園發生衝突，事後，楊男控告父親出手勒脖將他摔倒在地，害他手部受傷；高雄地方法院審理時，楊父否認傷害兒子，還說兩人發生衝突時有警察在場，如果他真的有傷人，早就被警察依現行犯逮捕，但完全沒有這回事，認為是兒子為了爭奪親權才胡亂告他。

    法官傳喚幼兒園人員出庭作證，園方也說沒看到楊男與楊父衝突時有受傷；法官綜合相關事證後，認為楊男為了爭奪女兒監護權，向高雄少年家事法院提出諸多法律行動後，才於案發後10日向警方報案傷害，其動機是否是以刑事案件試圖影響交付子女、改定親權等案件，亦有可議之處，因此認定罪證不足，判楊父無罪，可上訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播