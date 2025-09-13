為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    航警收賄！放行夾帶菸品從公務門入境被聲押

    陳姓航警利用當班機會，放水讓民眾從公務門攜帶大量免稅菸品入境，陳姓警員、楊女聲押禁見，院方今下午將開庭審理本案。（資料照）

    2025/09/13 10:59

    〔記者謝武雄／桃園報導〕航空警察局保警大隊陳姓警員，涉嫌收受楊姓女子賄款，利用工作之便放行楊姓女子從公務門夾帶菸品入境，11日又放行楊姓及巫姓女子攜大量菸品入境；航警局獲悉後報請檢方偵辦，檢方拘提陳姓警員及兩女子到案，檢察官認為被告楊姓、巫姓女子涉犯貪污治罪條例對公務員違背職務交付賄賂罪嫌，3人均犯罪嫌疑重大，巫女以6萬元具保；陳姓警員、楊女有勾串、滅證及逃亡之虞且有羈押之必要，昨晚向法院聲請羈押禁見，院方今下午將開庭審理本案。

    檢方調查發現，陳姓警員曾多次收受楊姓女子賄款，並利用輪值機場入境管制區公務門管制哨之機會，非法放行楊姓女子等人攜帶裝有菸品行李自公務通道通關。

    陳姓警員於11日中午當班又非法放行楊姓女子、巫姓女子自桃園國際機場入境管制區南側海關公務門夾帶菸品入境，航警局於11日下午報請桃園地檢署，由肅貪組檢察官曾柏涵指揮偵辦，經檢察官核發拘票拘提陳姓警員等3人到案；據悉，該公務門僅提供首長及政要有政務需求出入境使用，台北市長蔣萬安國外參訪回國也曾從該公務門入境。

