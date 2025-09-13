北市文山區水塔無名屍身分確認 拆除工人溺斃水塔

文山區水塔無名屍案警方查出死者身分。（記者鄭景議翻攝）

2025/09/13 10:54

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市文山區日前水塔無名男屍案有新進展，經過警方契而不捨的追查，總算查出男子身分，據了解，男子為文山區的拆除工人，他9日進入社區大樓後，爬入水塔內溺斃，爬入水塔的動機目前仍待查，警方目前已經通知家屬協助處理後續事宜。

9日文山區一間社區大樓驚傳水塔內發現一具無名男屍，文山第一分局獲報後趕往忠順街某社區大廈頂樓查驗，發現男子遺體因長時間浸泡水中，嚴重浮腫變形，無法以肉眼辨識，且遺體身上未攜帶任何證件，指紋也因泡水難以採集，身分一度成謎。

警方鍥而不捨，報請北市警局鑑識中心協助，透過指紋、掌紋及DNA比對，雖歷經多次失敗，仍持續嘗試。最終在刑事局遠端資料庫中找到線索，並與刑案系統資料比對，研判死者為文山區40歲男子。警方同時檢視其近期照片，發現身型、髮量與臉部兩處胎痣位置均相符，再經家屬指認其工作膠鞋與襪子，確認死者身分無誤。

警方調查，該男有竊盜前科，平日擔任拆除臨時工，日前已與家人失聯數日。研判他於9月9日從自宅步行進入該社區後，意外掉落水塔。直到9月10日夜間，社區住戶察覺水質異味，並於11日上午清洗水塔時驚見遺體，才揭開真相。

文山第一分局表示，已第一時間通知家屬並協助處理後續事宜，也盼死者得以入土為安。

