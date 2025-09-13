姐妹淘被搶走怒PO「我要殺你」！ 女高中生IG霸凌惹禍

台中市一名女高中生A女不爽同班同學B女搶走她的姐妹淘，憤而在IG群組嗆B女「超智障」、「把你們殺了」等字眼，涉及網路霸凌法官判賠5萬。示意圖。（資料照）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕台中市一名女高中生A女不爽同班同學B女搶走她的姐妹淘，憤而在IG群組嗆B女「你超智障」、「我會叫人先去用你」、「都要把你們殺了」、「我說到做到」、「我有老大罩我」等字眼，雖然雙方沒有肢體衝突，但此網路霸凌讓B女感到恐懼、害怕，除向校方報告外也到警局報警，事後B女對A女對出51萬元的民事求償，該案經彰化地院審理，法官判A女應賠5萬元較適當。

A女原本在班上就揪自己的幾位姐妹淘成立IG群組，但B女轉入該班後，原姐妹淘的情誼產生變化，在B女被拉進IG群組後，A女陸續PO「我要殺B女」、「我會叫人先去用B女」、「B女休學啦，班上不差你一個，滾出去啦」、「都要把你們殺了」、「我會在學校一堆地方堵你們 跟蹤你們」、「雞掰三小東西」、「明天很多人監視你們」、「最好小心一點」、「你真的超智障」等字眼，此令B女感到恐懼與孤立，精神備受折磨。事後B女到警局提恐嚇及公然侮辱告訴，少年法庭裁定被告「訓戒」即可，但B女仍向彰化地院民事法庭提出51萬元的精神損害賠償。

A女向法官說，B女轉入班上後，姐妹淘不再揪她，她過度在意他人評價、為換取他人關注，一時思慮不周才做上述行為，目的係為製造同儕間共通話題、假冒自己同受恐嚇，實際並無恐嚇、羞辱原告之意。

法官表示，原告在案發後常有害怕、恐懼、失眠、做惡夢、不敢獨處等情況，足認B女所為，已侵害原告之自由、健康權。該IG群組超過3人，原告所PO留言，確足使原告在社會上之評價受到貶損，可認已侵害原告之名譽權。依被告之財力應以5萬元較為適當。

