台南麻豆啟動路口掃雷行動 降低車禍肇事率這樣做

2025/09/13 10:49

〔記者楊金城／台南報導〕有外媒再批評台灣交通危險甚於911恐攻，交通部9月推動「交通安全月」，台南市麻豆警分局為落實轄區交通治理，除了取締交通違規，更積極推動「掃雷行動」以預防勝於治療的理念，改善交通工程，讓用路人行的安全，降低車禍發生率。

掃雷專案由麻豆分局長洪國哲帶領副分局長、交通組、交通分隊及派出所，會同當地里長、居民共同會勘，發掘轄區台1線、市171線、台19甲等主要路口有18處不合理交通工程，如號誌時相設定不當、路面標線模糊不清、路口視距不足及路口設有機慢車兩段式左轉標誌，但未劃設機慢車待轉區標線等，研議工程改善措施，預先排除潛在事故風險，以有效降低肇事率，保障民眾「行」的安全。

分局說，先前交通工程改善成功案例，在麻豆區新生南路與民權路口，由於該路口範圍過大，號誌全紅時相秒數不足，致黃燈出路口車輛易與待轉區機車發生碰撞，研議透過縮小路口、將停止線往前及延長號誌全紅時間至5秒等改善措施，統計今年1至8月交通事故發生2件，與去年同期13件相較，減少11件、下降85%，改善成果顯著。

洪國哲表示，傳統交通事故防制策略多半著重於「執法取締」，但「掃雷行動」將觀念前移，藉由警方專業的事故分析與現場勘察，發掘及排除交通工程設計上的潛在風險，將邀集相關單位共同會勘改善，齊心打造更安全的交通環境。

掃雷專案由麻豆分局長洪國哲（左二）帶隊會勘路口危險因子。（分局提供）

警方在麻豆市場會勘交通現況。（分局提供）

