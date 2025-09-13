經典歌單連結驚見「成人用品廣告」！ 北市交響樂團致歉

北市交響樂團擁有許多樂迷，近期臉書粉專網址卻出包，出現成人用品廣告。（翻攝北市交臉書）

2025/09/13 10:18

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市立交響樂團日前於臉書粉專分享音樂會的經典歌單，不過有民眾點開貼文連結，竟出現成人情趣用品的廣告，點擊後就導向該成人用品網站，首頁出現不雅文字、畫面。北市交表示，未來將改採官方可控網址方式，避免再出現類似情況，也為讓民眾接觸不當廣告致歉。

下半年許多音樂會於國家音樂廳登場，北市交為此於臉書發文，先幫民眾準備好即將重磅登場的經典歌單，讓民眾先聽一波暖身，再衝音樂廳感受現場震撼。

不過，國民黨台北市議員陳重文表示，近期接獲民眾陳情，表示其於北市交粉絲專頁瀏覽相關文章，點入經典歌單的Youtube連結，卻沒有直接進入Youtube頁面，而是其所使用的縮網址網站頁面。

民眾指出，該頁面竟大剌剌地顯示成人用品廣告，且未見未滿18歲禁止瀏覽相關警語，點擊後即導向該成人用品業者網站，並於首頁顯示不雅畫面及文字。

陳重文表示，北市交官方網站強調其於音樂教育與推廣的貢獻，但這次事件可能導致許多未成年受眾接觸不當內容，應該嚴肅面對，立即檢討粉絲專頁管理機制，避免再有類似情事發生。

北市交回應，為利追蹤貼文成效，需於網址中嵌入追蹤碼，致使原始網址過於冗長，影響社群平台的閱讀體驗；為顧及貼文版面編排與整體美觀，因此採用免費短網址服務。

然而，因第三方服務於轉址頁面植入廣告，導致無法掌握的內容風險。未來北市交將全面改採官方可控的網址方式，避免再有類似情況。北市交也為造成民眾接觸不當廣告，致上歉意。

