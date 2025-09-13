人妻不堪常被罵「廢物」 休夫獲准

人妻不堪婚後常被先生罵「廢物」，訴請離婚獲准。（資料照）

2025/09/13 10:30

〔記者林嘉東／台北報導〕台北市一名人妻不堪婚後，遭先生罵：「廢物」、「女人就是要給人幹的」等言語羞辱，還常不戴套硬上，害她被迫裝避孕器，身體因無法適應避孕器，多次開刀，致陰道受損，痛苦不堪，憤而訴請休夫。士林地院認為，夫妻間感情已嚴重破壞，判准休夫。

人妻說，她與先生婚後育有2名子女，先生常罵她三字經、廢物或「女人就是要給人幹的」羞辱她，讓她承受極大痛苦，且常未戴套硬來，害她須進行藥物流產，無奈裝避孕器避孕，身體因無法適應避孕器多次開刀，陰道多次發炎、子宮受損，讓她身心俱疲，以不堪同居虐待訴請離婚，請求給付100萬元損害賠償。

法院審理時，人夫抗辯說，他有罵妻子｢廢物」，但當時是因為不滿妻子把2個未成年小孩單獨留在家中，一時氣憤脫口而出，至於妻子說他未戴套硬上，未尊重她性自主權部分，除向法院聲請保護令外，還對他提起刑事妨害性自主、傷害、恐嚇等罪告訴；其中，太太聲請保護令的部分，已獲法院核發通常保護令，至於太太指控他妨害性自主的部分，士林地檢署偵辦後已處分不起訴，他同意與太太離婚。

法官認為，由於法院已核發人妻通常保護令，足認人夫確有辱罵妻子，至於，人妻指控先生妨害性自主、傷害、恐嚇等刑事犯罪行為，均因無法舉證有此行為，難認有理由。此外，人夫挨告刑事妨害性自主罪後，已同意離婚，可見夫妻間感情已嚴重破壞，難以繼續共同生活，因此判准2人離婚。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

