里港警今年已取締大型車違規2171件 9/12起加強稽查砂石車

里港警分局長邱逸樵（中）近日密集至砂石場向業者及司機宣導安全駕駛的重要性。（屏縣里港警分局提供）

2025/09/13 10:20

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣里港、高樹、九如、鹽埔鄉每日有近千輛的砂石車來往行駛，其中不乏違規情事，嚴重影響居民生活品質及交通安全，里港警分局本（9）月12日起每日動員警力22名、11班次，加強執法力道，於砂石車出入重點路段、時段，以定點攔查搭配「活動地磅」、「移動測照」等科技設備強力稽查取締。

里港警分局統計，今年1至9月12日取締大型車違規共有2171件，較去年同期1884件增加287件；大型車發生的交通事故共208件，較去年同期493件減少285件，雖然呈現違規取締增加、事故發生減少，但為回應民眾期待及維護用路人安全，取締砂石車大執法專案勤務仍需持續推動。

違規砂石車造成民怨的主因為超速、超載、行駛禁行路段、未確實覆蓋造成砂石滲漏、飛散等，在此次大執法前警方也「先禮後兵」，里港警分局長邱逸樵密集至砂石場宣導，要求業者及司機確實遵守交通安全規則並預告將大執法，一旦有超速、超載、未使用專用車斗、不依標誌標線號誌指示行駛（含禁行路段）、危險駕駛等重大違規行為，依法開罰，並記點或吊扣駕照。

警方也積極參與鄉公所聯合會勘，與縣政府相關局處、村長及民意代表等共同協調改善對策，並將視取締執行成效及居民反映滾動修正勤務地點及方式，多管齊下，維護用路人安全。

里港警分局長邱逸樵表示，希望先透過柔性宣導，協助業者與司機了解在地居民心聲及行車安全意識，也要求業者自主約制司機遵守交通規則，落實過磅管制、車體清潔，警方也會透過嚴格的執法取締，避免司機的僥倖心態，維護用路人安全，讓民眾都能安心生活、平安通行。

屏東縣里港警分局展開砂石車稽查大執法。（屏縣里港警分局提供）

屏東縣里港警分局展開砂石車稽查大執法。（屏縣里港警分局提供）

