為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    里港警今年已取締大型車違規2171件 9/12起加強稽查砂石車

    里港警分局長邱逸樵（中）近日密集至砂石場向業者及司機宣導安全駕駛的重要性。（屏縣里港警分局提供）

    里港警分局長邱逸樵（中）近日密集至砂石場向業者及司機宣導安全駕駛的重要性。（屏縣里港警分局提供）

    2025/09/13 10:20

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣里港、高樹、九如、鹽埔鄉每日有近千輛的砂石車來往行駛，其中不乏違規情事，嚴重影響居民生活品質及交通安全，里港警分局本（9）月12日起每日動員警力22名、11班次，加強執法力道，於砂石車出入重點路段、時段，以定點攔查搭配「活動地磅」、「移動測照」等科技設備強力稽查取締。

    里港警分局統計，今年1至9月12日取締大型車違規共有2171件，較去年同期1884件增加287件；大型車發生的交通事故共208件，較去年同期493件減少285件，雖然呈現違規取締增加、事故發生減少，但為回應民眾期待及維護用路人安全，取締砂石車大執法專案勤務仍需持續推動。

    違規砂石車造成民怨的主因為超速、超載、行駛禁行路段、未確實覆蓋造成砂石滲漏、飛散等，在此次大執法前警方也「先禮後兵」，里港警分局長邱逸樵密集至砂石場宣導，要求業者及司機確實遵守交通安全規則並預告將大執法，一旦有超速、超載、未使用專用車斗、不依標誌標線號誌指示行駛（含禁行路段）、危險駕駛等重大違規行為，依法開罰，並記點或吊扣駕照。

    警方也積極參與鄉公所聯合會勘，與縣政府相關局處、村長及民意代表等共同協調改善對策，並將視取締執行成效及居民反映滾動修正勤務地點及方式，多管齊下，維護用路人安全。

    里港警分局長邱逸樵表示，希望先透過柔性宣導，協助業者與司機了解在地居民心聲及行車安全意識，也要求業者自主約制司機遵守交通規則，落實過磅管制、車體清潔，警方也會透過嚴格的執法取締，避免司機的僥倖心態，維護用路人安全，讓民眾都能安心生活、平安通行。

    屏東縣里港警分局展開砂石車稽查大執法。（屏縣里港警分局提供）

    屏東縣里港警分局展開砂石車稽查大執法。（屏縣里港警分局提供）

    屏東縣里港警分局展開砂石車稽查大執法。（屏縣里港警分局提供）

    屏東縣里港警分局展開砂石車稽查大執法。（屏縣里港警分局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播