白馬王子？台中婦網戀「澳門高富帥」買點數 警秒懂：封鎖他！

警方趕到超商勸阻婦人購買點數。（警方提供）

2025/09/13 09:50

〔記者許國楨／台中報導〕為愛險些荷包大失血！台中市北區一名62歲婦人，近日因沉浸在網路戀情中，差點誤信「澳門高富帥」的甜言蜜語，打算砸5萬元購買遊戲點數相助，還向妹妹借了10萬元不時之需，所幸超商店員及警方及時介入攔阻，讓婦人積蓄得以保住。

第二分局說，該名婦人前天走進學士路上一間超商，要求購買大額遊戲點數，店員眼見金額龐大，且婦人年紀與消費行為明顯不符常理，又察覺婦人神情慌張，直覺不對勁，立即通報警方協助，文正派出所巡佐張志成、張淵棋隨即趕到現場，耐心詢問後揭開真相。

原來婦人近期在臉書結識一名自稱「澳門男子」的網友，對方營造出「高富帥」形象，言語間充滿關心與曖昧，短短數日，兩人迅速進展到「情感交往」程度，就在婦人沉醉於愛情幻夢之際，對方謊稱要匯一筆大額款項到台灣，卻因銀行卡關急需周轉，要求她先購買價值5萬元的遊戲點數協助。

婦人不僅沒有懷疑，還因手頭不足，竟向妹妹借款10萬元，準備繼續資助，幸好在警方當場解說常見的「愛情交友詐騙」手法，並提醒她「高富帥」與「白富美」往往是假象，背後就是金錢陷阱，更斬釘截鐵要求婦人直接封鎖對方，婦人才如夢初醒，當場打消購買點數念頭，頻頻感謝員警與超商店員的及時協助，直呼「幸好被攔下，否則血汗錢全沒了！」。

經警方耐心勸說，婦人才打消購買點數念頭。（警方提供）

