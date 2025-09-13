港女來台當車手被逮 警方誘捕收水手與車手頭一箭三雕

港籍鄭女在提款時被警方盯上。（記者劉慶侯翻攝）

2025/09/13 09:50

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警大同分局超商防詐小組，11日晚間巡邏時發現有名女子不停在寧夏夜市周邊的自動提款機提款，順利逮獲專門自香港來台擔任詐欺車手的鄭女，警方根據在她身上查出的線索，利用對方作釣餌，先後再緝獲負責接收鄭女贓款的吳姓「收水手」，與接應吳男的謝姓「車手頭」，共起獲高達90張的人頭金卡，訊後均依法移送士林地檢署究辦。

北市警大同分局爲有效壓制詐欺集團氣焰，針對設置有自動提款機的銀行、超商，以大數據畫定車手喜愛作案「熱區」，再規畫車手防制勤務，調派警力進行守株待兔式的埋伏，以便有效查緝車手到案。

建成派出所員警11日在執行車手防制勤務時，發現一名可疑女子於大同區重慶北路2段上統一超商ATM提款後，5分鐘內又走至位於寧夏夜市上全家超商ATM提款，埋伏員警見對方重複提款、形跡可疑，便上前盤查，成功查獲19歲的港籍鄭姓女子到案。

警方鑑於對方是外籍人士，來台擔任車手人生地不熟，取款後必定要有人隨時待命接收贓款，於是利用鄭女充當誘餌，經專案人員循線至松山區捷運南京復興站查獲32歲吳姓收水手，再於南京東路3段查獲駕車前來接應的32歲謝姓車手頭到案。

警方在3人身上共計查扣現金幣296500元、作案行動電話6支、人頭金融卡90張、作案車輛1部等贓證物，昨日訊後將鄭等3嫌依涉嫌詐欺罪及違反洗錢防制法等罪嫌，移送士林地檢署偵辦。

警方表示，近期詐騙集團常以「來台觀光打工」、「高酬勞」為誘因，招募外籍人士來臺擔任提款車手，利用外籍身分規避追查，提領得逞後，將贓款交付上游便立即出境，警方呼籲民眾若發現可疑外籍人士頻繁提款，應立即通報警方，以共同維護國人財產安全。

警方起獲大量各式贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

