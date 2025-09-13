為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    轟！國1彰化半聯結車撞護欄翻覆爆炸 噴飛險砸巡邏車

    半聯結車撞擊國道護欄後翻覆並爆炸起火燃燒。（圖由民眾提供）

    半聯結車撞擊國道護欄後翻覆並爆炸起火燃燒。（圖由民眾提供）

    2025/09/13 09:58

    〔記者湯世名／彰化報導〕轟！1輛半聯結車今天（13日）凌晨行經國道1號彰化路段時，突然失控衝撞外側護欄翻覆並爆炸起火燃燒，護欄水泥塊、隔音牆與車體零件噴飛車道及平面道路，還差點砸中平面道路的巡邏車，所幸火勢很快撲滅，駕駛輕傷送醫，國道後方2輛轎車閃避不及撞上散落物，所幸駕駛都無恙，肇事責任與原因由國道警方釐清。

    國道警方指出，今天凌晨1點多時該輛半聯結車行經國道1號北向204.3公里彰化縣秀水鄉路段時，駕駛疑似未注意車前狀態（分心、恍神）自撞外側護欄及隔音牆設施而肇事，致護欄水泥塊、隔音牆設施與車體零件散落於中、外、輔助車道及平面道路的秀水鄉番花路，半聯結車翻覆後起火燃燒，所幸火勢迅速被撲滅。

    當時有1輛彰化警方巡邏車行經國道下方涵洞的番花路後，該輛半聯結車旋即撞擊護欄，大量水泥塊設施掉落番花路，千鈞一髮之際險些撞擊巡邏車，員警駛過後發現後方國道發現車禍，立即掉頭返回現場協助處理事故。半聯結車駕駛頭、胸及手部有擦挫傷送醫治療，所幸無生命危險，事故於今天清晨4點41分排除，恢復全線通車。

    半聯結車撞擊國道護欄後翻覆並爆炸起火燃燒，所幸火勢很快被撲滅。（圖由國道警方提供）

    半聯結車撞擊國道護欄後翻覆並爆炸起火燃燒，所幸火勢很快被撲滅。（圖由國道警方提供）

    半聯結車撞擊國道護欄後翻覆，車頭嚴重毀損。（圖由國道警方提供）

    半聯結車撞擊國道護欄後翻覆，車頭嚴重毀損。（圖由國道警方提供）

    半聯結車撞擊國道護欄後翻覆，水泥塊等設施還掉落平面道路。（圖由國道警方提供）

    半聯結車撞擊國道護欄後翻覆，水泥塊等設施還掉落平面道路。（圖由國道警方提供）

