    首頁　>　社會

    電動車卡路中 台中警救援國小同學阿公

    警方協助符姓老翁的電動車移至路肩，化解危機。（警方提供）

    警方協助符姓老翁的電動車移至路肩，化解危機。（警方提供）

    2025/09/13 09:27

    〔記者張軒哲／台中報導〕一場尋常的民眾報案，卻意外讓警察與國小同學再度連結！大雅警分局潭北派出所警員陳昕浩，昨日處理一起高齡長者受困車陣的案件，在協助返家過程中，發現該名長者竟是自己國小同學的親爺爺，這場「街頭撿到同學阿公」的巧合，也讓多年未聯繫的同學相見歡。

    潭北派出所警員陳昕浩昨（12）日巡邏，接獲民眾報案，稱有一名老翁騎乘電動輔助車停在潭子區潭子街三段48號前的馬路中央，在車陣裡險象環生。陳員隨即到場出手相助，將人車與熱心民眾合力推回派出所安置，因93歲符姓老翁疑似失智，對身分與住址都表達不清。陳員仔細檢視隨身物品，在褲子口袋裡發現一本郵局存摺，才順利查出身分與居住地，陳員隨即帶著老翁返回其仁愛路附近住家，卻發現按門鈴、敲門都沒人回應。

    此時，陳員猛然察覺，眼前的住家很熟悉，竟然是自己潭陽國小符姓男同學的家，同學得知消息後，立刻趕來現場，將爺爺接回家中休息，已讓失聯多年的國小同學相見歡。

    大雅警分局表示，員警能在地服務自己的家鄉，是非常難得的機會，人親土親，推動各項工作更貼心，提醒家中若有高齡或失智長者，出門親友最好要陪同，或在車輛裝設定位裝置、配搭防走失手環，以及在衣物衣領繡上姓名、住址、聯絡電話，以避免走失發生。

