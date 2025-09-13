事故輕微不可大意 新北今年1889件肇事未報警遭舉發

發生事故時，請依「道路交通事故處理辦法」處理並通知警察機關。（圖由交通事件裁決處提供）

2025/09/13 09:50

〔記者羅國嘉／新北報導〕事故未報警即離開，恐吃上肇逃罰單與刑責！據統計，2024年新北市列管肇事逃逸案件達4977件，較前年增加488件，而今年截至8月31日共舉發1889件。新北市警察局、交通事件裁決處提醒民眾，不論事故損害程度，都應報警處理，否則恐面臨處分。

交通事件裁決處長李忠台分享，一名林姓貨車司機日前駕駛時發生事故，他僅將對方車輛扶正便離開現場，警方調查後認定為肇事逃逸並依法告發。林男不服提起行政訴訟，但法院審理認為，駕駛人事故後應依《道路交通事故處理辦法》規定，維持現場、確認有無人員傷亡、保存事證並通知警方，林男未盡義務，判決敗訴。

請繼續往下閱讀...

李忠台指出，依規定，事故後未依程序處理即駛離，若無人傷亡，將處3000元罰鍰，並須上道安講習課程，駕照吊扣1至3個月；若有人受傷或死亡，除吊銷駕照外，駕駛人還可能面臨刑事責任。因此再次呼籲，駕駛切勿因事故輕微就置之不理，否則恐觸法受罰。

新北市警察局表示，部分民眾發生事故可能因為對於事故處理的法令不熟悉或為了規避警方取締，而有未依規定處理即擅自駛離的行為，提醒民眾發生交通事故，無論事故嚴重程度都應該依「道路交通管理處罰條例」第62條及「道路交通事故處理辦法」第3條規定進行事故處置，並撥打110通報警方，切勿擅自離開事故現場。

無人受傷或死亡之肇事逃逸案件，最高可處3000元罰鍰且應上道安講習課程並吊扣駕照1個月；若為致人受傷或死亡的肇事案件，則吊銷駕照還有刑事責任。（圖由交通事件裁決處提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法