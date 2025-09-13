7人投保防疫險被居家隔離卻無法理賠 保險業務員判賠

民眾投保防疫險被居家隔離卻無法理賠，法院判廖姓保險業務員要責負賠償。（資料照）

2025/09/13 08:49

〔記者李立法／屏東報導〕廖姓保險業務員在疫情期間向洪姓客戶招攬防疫險，洪女為此邀攬家人親友連同本身共7人向廖員投保，但廖員收了7人保費後卻未上繳公司投保，結果當中有6人被居家隔離，依投保契約每人可獲5萬元保險理賠，洪員卻不認帳，把責任推給保險公司，並退還7人保費，洪女等人憤而提告求償，屏東地院判處廖男應支付被居家隔離的6名投保人各5萬元。

廖男2022年1月間向洪女招攬防疫險，理賠內容為居家隔離理賠5萬元，確診住院再理賠5萬元，若先確診住院則無理賠居家隔離5萬元。洪女為此邀攬家人親友共7人向廖員投保，共繳納5471元保費；同年6月間，洪女等6人被地方衛生局通知因與嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）個案有所接觸，須居家隔離，6人欲申請理賠，廖男卻一再拖延，經詢問廖男所屬保險公司後，才知道廖男收了保費卻未投保，決定提告求償。

廖男辯稱，因疫情影響，保案非常多，每天須處理3、40件防疫險案件，保險公司審核太慢，他已將保險費全數退還給7人，洪女等人並未受額外財產損失，且洪女等人尚未收到正式核保通知與保單成立文件前，即認定保險必然成立並可理賠，顯然未盡查證義務，故應駁回洪女等人請求。

屏東地院向廖男所屬保險公司查證後，認定是廖男人收取洪女等人保險費，未交予公司，才使得洪女等人未能投保防疫險，廖男行為使洪女等人於有確診保險事故發生後，無法獲得原預期防疫險保障的經濟損失，應負損害賠償責任，廖男須支付洪女等6人各5萬元；全案經廖男上訴二審後被駁回確定。

