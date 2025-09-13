「心術不正，心腸歹毒的女人」 網路辱罵女友人、曝個資下場慘

施姓女子因細故與女性友人反目，在臉書貼文公布對方個資，被南投地院法官判刑4個月。（記者陳鳳麗攝）

2025/09/13 08:29

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣施姓女子與女友人鬧翻，在臉書公布該女多項個資，還指其「心術不正，心腸歹毒的女人」，女友人憤而報案提告，施女道歉並欲賠償5萬元換和解，惟對方拒接受，南投地院法官將施女依「非公務機關非法利用個人資料罪」，判刑4個月，若易科罰金，折合新台幣12萬元。

40歲的施姓女子一名女性友人因細故而鬧翻，施女在自己的臉書貼文「心術不正，心腸歹毒的女人，踢到鐵板了，離婚外遇，與外面男人懷孕又鬧翻，天理昭彰，報應不爽，又回去前夫身邊」，該貼文並標記女性友人的母親經營的餐廳。後來施女又轉貼地方臉書社團類似的貼文截圖，還附上女友人的產檢、病歷個人資料，另也公布對方的臉書帳號及其臉書貼文。

施女的女性友人得知被公布個資，且施女為文貶損其名譽，憤而向警方報案提告，南投地檢署檢察官將施女以加重誹謗和觸犯個資法等罪名起訴。施女被檢方起訴後才知代誌大條，向女性友人認錯，還提出給付賠償5萬元的和解方案，惟其女性友人不肯接受賠償，不願與她和解。

南投地院法官審酌，施女明知所發布內容涉及告訴人名譽、社會評價和隱私權，仍因細故而故意為之，造成告訴人的身心受創，同時觸犯2罪名，以較重的「非公務機關非法利用個人資料罪」，判處有期徒刑4個月，若易科罰金，折合新台幣12萬元。

