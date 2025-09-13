為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    台南河堤道路超車案「擦撞還是自摔？」 缺關鍵證據判無罪

    河堤道路車禍爭點在於「超車擦撞」還是「機車自摔」，告訴人與證人供詞矛盾，監視器與物證也不足，法院認為難以釐清，最後依罪疑唯輕判張姓女駕駛無罪。（台南市政府提供）

    2025/09/13 06:25

    〔記者王捷／台南報導〕台南地方法院審理一件河堤道路車禍案，張姓女駕駛超車時，是否擦撞同向陳姓男騎士？還是陳男自己騎車不穩才倒地骨折？證人與當事人說法前後矛盾，監視器與物證也無法還原經過，最後依罪疑唯輕原則判張女無罪。

    2023年12月上午，陳男沿永康區河堤道路騎車，與張女駕駛的小客車發生事故。陳男倒地後受有左尺骨骨折、頭部與骨盆挫傷及多處擦挫傷。檢方起訴時主張，張女跨越雙黃線切回車道，未保持安全間隔，才造成擦撞。然而，法院調閱監視器發現僅拍到兩車並行畫面，未捕捉事故瞬間。

    陳男堅稱遭汽車撞擊才倒地，但他的供詞前後不一，說是被撞往右倒，但與現場測繪呈現的「車頭朝東、往左倒」不符，且無法明確指出擦撞位置。目擊證人在警方查訪時稱，雙方在超車過程中發生碰撞，但在法庭上又說是在超過5至10公尺後才出事，對細節掌握不清。

    另一名證人則稱，他看到機車兩度左偏，第一次汽車有閃讓，第二次汽車未再閃讓，機車龍頭不穩傾倒後去碰觸汽車右後葉子板，但他無法確認汽車是否跨越雙黃線。

    法院認為，關於「是否超車擦撞」與「倒地後才碰觸」的描述各說各話，差異明顯，且現場勘驗也沒找到能對應雙方車輛的新擦撞痕。陳男機車左側的多處刮痕，可能是倒地滑行近40公尺所致，而張女車輛原本也有舊傷，難以作為事故痕跡比對。台南市車輛事故鑑定會也無法鑑定。

    法官張婉寧最後認為，無法排除合理懷疑，沒有確切影像，證詞又互相矛盾，現有跡證不足以證明張女確有過失，依法應作無罪判決。

