才剛借錢修好屋頂…工人台積電廠區洗水塔亡 南檢朝勞安偵辦

2025/09/12 23:26

〔記者王捷、劉婉君／台南報導〕台南台積電廠區11日下午傳出工安意外，疑有低收入戶身分的50歲黃姓工人在清洗水塔時身亡。家屬表示，上個月才因颱風借錢修屋頂，如今又痛失家人難以承受。台南地檢署12日完成相驗，將往勞安方向偵辦。

家屬說，對於案發過程並不清楚，只聽聞黃男在廠區內清洗水塔時，不知什麼緣故，過了1小時才有人下去水塔救援，當時黃男手臂斷裂、大量出血，血都流乾了，送醫宣告不治。至今相驗結束，家屬仍不明白詳細經過、也未見媒體相關報導，懷疑是否有人刻意干預，憤怒難平。

目前家屬已前往警局完成筆錄，他們說，自己只是弱勢的平凡百姓，無法接受如此不明不白的對待。死者黃男是家中獨子，事故發生時，家屬甚至不敢立刻打電話告訴他女兒，深怕造成更大打擊。最後女兒在醫院見到父親遺體，當場哭倒在地，場面令人鼻酸。

更令家屬難過的是，黃男是低收入戶，房屋受颱風侵襲、上個月才剛修繕完成，仍背著債務，沒想到如今又承受經濟與家庭雙重打擊。家屬無奈表示，好好的人只是去上半天班，就再也回不了家，只希望能還原真相，釐清責任。

南檢12日相驗後初步排除他殺可能，但因偵查不公開，對於黃男手部是否受傷與案發細節並未具體說明。不過檢方強調，將朝勞動安全方向深入調查，釐清是否涉及工安疏失。

