    首頁　>　社會

    設計賭博網站洗錢15億 身障楷模講師判罰金200萬、緩刑5年

    秦國慶2013年時曾持有毒品被警方帶回。（記者王捷攝）

    秦國慶2013年時曾持有毒品被警方帶回。（記者王捷攝）

    2025/09/12 22:46

    〔記者王捷／台南報導〕台南地檢署追查異常金流，意外揪出昔日身障楷模秦國慶，是15億金流的賭博網站幕後老闆，甚至藉私立科大兼職講師的身分，拉外籍生加入集團擴張海外賭盤，台南地方法院依洗錢防制法判刑2年、罰金200萬元，緩刑5年。

    秦國慶服役時因車禍喪失右腿，造成身體殘障，但他沒有放棄希望，學習網頁設計，還成立網路設計公司、關懷協會，成為身障人士楷模，也因此到私立科大兼任講師，豈料2013年時染上毒癮，且有二級毒品前科。

    2018年2月22日洗錢防制中心通報南區國稅局，發現秦國慶金流異常，檢方獲報展開調查，竟然查出金流來自簽賭網站，他將網路技術用來經營違法網站，設立公司招募工程與行銷人員，負責程式開發與金流維護，甚至還請財神到家中坐鎮。

    起初秦國慶並未吐實，但經羈押後坦承犯罪，並將金主告知調查人員。他設計的賭博網站看起來像遊戲網站，玩家先註冊買點數，到超商繳費或轉帳儲值，進到以公司名義開設帳戶，再被分散轉走，用來發彩金、結算盈餘或提領，金流複雜，很難一眼看出是賭博所得，當時還傳出承辦警員追查金流累到寫報告調單位。

    經過統計，賭金超過6億7432萬，有5帳戶交易4萬6685筆，金流進出約15億5629萬，秦國慶的6年犯罪所得大約有1600多萬。院方量刑除考量犯後自白、協助釐清龐大金流外，也認為秦國慶有身心障礙，偵查期間名下房地產遭扣押且背負貸款就業不易，所以判處2年徒刑、宣告緩刑5年；另為保全將來追徵，台南地院已裁准扣押秦男位於永康的豪宅。

    圖
    圖
    熱門推播