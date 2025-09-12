高雄大樹非法棄置場堆成小山 檢警將追查幕後金主與操縱者

檢察官率檢警環保專案組到大樹非法棄土場勘查，現場已被堆成小山。（檢方提供）

2025/09/12 21:06

〔記者蔡清華／高雄報導〕橋頭地檢署偵辦高雄市美濃區多處農地及國有地遭不法集團大範圍盜採土石，於大樹區統嶺段再度發現遭傾倒廢棄物約0.2公頃，農地已被堆置廢土方成一座小山，檢方會同警方、保七總隊、環保等單位現場履勘，追查幕後金主與操縱者、對有羈押必要者將立即逮捕聲押。

檢警專案小組目前已查扣重型開挖機具怪手15台，傳喚被告15名到庭，經檢察官訊問後，11人涉犯廢棄物清理法等罪嫌向法院聲請羈押禁見，經橋頭地院裁准曹姓、蘇姓二業者羈押禁見，檢察官已就法院未裁准羈押被告周姓、葉姓、賴姓、黃姓等4人提出抗告。

橋頭地檢署檢察官朱美綺，11日再度指揮高雄市政府警察局仁武分局、保七總隊、環境管理署及會同高雄市政府環保局履勘，於大樹區統嶺段再度發現遭非法棄置營建混合物土方面積約0.2公頃。

橋頭地檢署檢察長張春暉指出，檢警與市府聯合查緝小組，將透過聯繫平台嚴查速辦，徹底落實偵查作為，嚴密追查幕後金主與操縱者、對有羈押必要者立即逮捕聲押、對情節重大者從重求刑，並加強查扣犯罪所得與工具，讓不法者無利可圖、無法再犯。

