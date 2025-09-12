為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    柯文哲7千萬交保遭撤銷 民進黨：尊重司法 呼籲誠實面對

    民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案收賄、圖利等罪，日前繳足7000萬交保金獲釋。（資料照）

    民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案收賄、圖利等罪，日前繳足7000萬交保金獲釋。（資料照）

    2025/09/12 19:47

    〔記者陳政宇／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲因京華城案被羈押1年，北院日前裁定7000萬元交保，北檢9日提起抗告，高院今（12日）下午裁定撤銷發回更裁。對此，民進黨發言人戴瑋姍回應，一切尊重司法勿枉勿縱，更呼籲當事人都能誠實面對。

    北院5日裁定，柯文哲以自己名義提出7000萬元保證金，應曉薇以自己名義提出3000萬元保證金後，准予停止羈押，限制住居於居所地，並限制出境、出海8個月，配戴電子腳環、個案手機雙重科技設備監控，且不得有與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為。

    高院認為，依北院審理計畫，尚有共同被告及證人未經詰問，無法排除勾串風險。尤其北院7月21日才以「有滅證、勾串之虞」裁定延押，卻在僅1個月後改裁交保，前後矛盾，理由亦不完備。此外，北院裁定僅籠統提及「同案被告」、「證人」，範圍不明確，恐讓被告難以遵循，因此撤銷發回更裁。

    北院則強調，將依裁定結果，下週一上午10時重新開庭審理，並要求柯、應二人須於9時先至法院報到。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播