涉中科院鵬園院區標案洩密 達運光電董事長100萬、協理60萬交保

達運光電公司董事長陳碧霜。（取自該公司網站）

2025/09/12 19:45

〔記者謝武雄／桃園報導〕民眾黨立委黃國昌爆料，中科院人員拿著標案機密文件四處向廠商兜售要錢，桃園地檢署獲報後於2日將涉嫌販售文件的中科院林姓技術師聲押獲准；昨天約談上市公司達運光電公司董事長陳碧霜、陳姓女協理到案，檢察官認為2人涉嫌重大，有勾串、滅證之虞，均當庭逮捕，並向桃園地方法院聲請羈押禁見。

院方今晚開庭，法官認為無羈押必要，裁定陳碧霜100萬元交保、陳姓女協理則是60萬元交保；桃園地檢署襄閱主任檢察官表示，是否抗告將研議後決定。

據悉，任職於中科學院資訊通訊研究所林姓技術師將「中科院資訊通訊研究所鵬園院區智慧監控指管系統」標案機密文件向廠商兜售，桃園地檢署獲報後指揮新北憲兵隊，2日晚間拘提林姓技術師到案，隨後指揮調查局國安站追查，蒐證比對分析相關事證，認為達運光電公司涉有重嫌，10日持搜索票搜索達運光電公司及陳碧霜、陳姓女協理等人住所、辦公室等相關處所共8處，約談2人到案。

檢方說，68歲陳碧霜、56歲陳姓協理共同涉犯刑法第132條第3項非公務員洩漏國防以外秘密，同法第342條第2項、第1項背信未遂等，罪嫌重大，有勾串共犯、滅證之虞，才當庭逮捕，並向桃園地方法院聲請羈押禁見。

