    首頁　>　社會

    逆向撞等紅綠燈3車！外送員重傷機車全毀 肇事車輛駕駛喊走錯路

    黃姓送貨員的機車遭逆向駛來的轎車撞毀，黃男被撞後意識清楚，送醫急救無生命危險。（記者林嘉東翻攝）

    黃姓送貨員的機車遭逆向駛來的轎車撞毀，黃男被撞後意識清楚，送醫急救無生命危險。（記者林嘉東翻攝）

    2025/09/12 19:00

    〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市黃姓男子今天（12日）下午開車行經基隆市中正路、義一路口，逆向駛入中正路對向車道，撞及停等紅燈2台機車與1輛計程車，FOODPANDA黃姓送貨員機車全毀，還好他送醫後無生命危險。這起事故造成3傷，確切原因仍待警方調查釐清。

    今天下午4點20分，基隆市警二分局信六路派出所獲報，中正路、義一路口有轎車逆向衝入對向車道，撞及停等紅綠燈的2台機車與1輛計程車。

    警消趕抵發現，FOODPANDA送貨員機車全毀，36歲黃姓男騎士傷勢較重，趕緊將他送醫救治，無生命危險；林姓女騎士受輕傷，肇事的66歲黃姓男子也受輕傷，送醫治療已無大礙。警方到場協助3名傷者送醫，同時管制交通，疏導車流。

    警方調查，肇事的黃姓男子指稱，他駕車沿著中正路開往市政府方向，途經中正路、義一路口時，原本要開往義一路，卻誤闖中正路，逆向駛入對向車道，撞上2台機車與1輛計程車，警方為黃男酒測測得酒測值為每公升0毫克。

    黃姓送貨員的機車遭逆向駛來的轎車撞毀，警方協助將他的機車拖到路邊，維持該路段交通順暢。（記者林嘉東翻攝）

    黃姓送貨員的機車遭逆向駛來的轎車撞毀，警方協助將他的機車拖到路邊，維持該路段交通順暢。（記者林嘉東翻攝）

    黃姓男子駕車行經基隆市中正路、義一路口時走錯路，逆向撞及在中正路等紅綠燈的3車。（記者林嘉東翻攝）

    黃姓男子駕車行經基隆市中正路、義一路口時走錯路，逆向撞及在中正路等紅綠燈的3車。（記者林嘉東翻攝）

