為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    破天荒！北市議員陳怡君2人抗告成功 高院開庭自為裁定交保首例

    高院今裁定北市議員陳怡君（圖中）與辦公室主任張惠霖2人交保，這是高院史上首次針對訊問羈押抗告案，提解被告親自出庭，並裁定交保的案例。（資料照）

    高院今裁定北市議員陳怡君（圖中）與辦公室主任張惠霖2人交保，這是高院史上首次針對訊問羈押抗告案，提解被告親自出庭，並裁定交保的案例。（資料照）

    2025/09/12 17:50

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市議員陳怡君與其辦公室主任張惠霖，遭控詐領助理補助費、收賄，檢方依「貪污治罪條例」等罪起訴，2人開庭時認罪、請求交保，但士林地院認定交保後仍有滅證、串證之虞，裁定自9月3日起延長羈押2個月，陳怡君、張惠霖提起抗告，高院今裁定2人交保，這是高院史上首次針對訊問羈押抗告案，提解被告親自出庭，並裁定交保的案例。

    高院今天罕見召開訊問庭，由受命法官林孟皇提解被告親自出庭，並通知檢察官、律師，陳怡君的律師主張前市長柯文哲都能交保，且陳怡君已認罪，並繳回454萬犯罪所得，無羈押必要。檢方則主張羈押理由存在，強調士院裁定並無違誤，但也說若要解除羈押禁見，應予重保、限制出境出海、實施科技設備監控。

    高院過去審酌抗告案多書面裁定，刑事訴訟法第412條規定「抗告法院認為抗告無理由者，應以裁定駁回之。」第413條規定「抗告法院認為抗告有理由者，應以裁定將原裁定撤銷；於有必要時，並自為裁定。」

    林孟皇今開庭時也坦言，過去審判實務二審很少抗告開庭，若科技設備監控8月屆滿後或需變更，仍需由士林地院審理。

    高院今裁定，原裁定撤銷，陳怡君提出新台幣100萬保證金、張惠霖提出新台幣50萬保證金，即可准予停止羈押，並限制住居，及自停止羈押之日起限制出境、出海與接受科技設備監控8月。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播