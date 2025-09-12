為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    涉詐領助理費、收賄交保 北市議員陳怡君不發一語 「饅頭」護主擋人

    辦公室主任張惠霖護住陳怡君，防止她被媒體推撞。（記者楊心慧攝）

    2025/09/12 17:26

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市議員陳怡君與辦公室主任、綽號饅頭的張惠霖，遭控詐領助理補助費、收賄，檢方依「貪污治罪條例」等罪起訴，2人開庭時認罪、請求交保，但士林地院認定交保後仍有滅證、串證之虞，裁定自9月3日起延長羈押2個月，陳怡君、張惠霖則提起抗告，高院今裁定2人交保；下午2人交保後對媒體提問不發一語，不過張惠霖始終護住陳怡君防止她被媒體推撞。

    高院今裁定，原裁定撤銷，陳怡君提出新台幣100萬保證金、張惠霖提出新台幣50萬保證金，即可准予停止羈押，並限制住居，及自停止羈押之日起限制出境、出海與接受科技設備監控8月。

    陳怡君今中午在高院裁定後，等候親友籌錢交保，由於此案高院裁定以科技監控設備手機報到方式處理，抗告人應於每日下午6時至10時進行電子報到，於是她也花時間學習如何用手機自拍打卡報到。

    陳怡君學習手機報到結束後，先到廁所更衣、化妝，才離開高院，並搭乘一部黑色特斯拉，更有一名黑衣男協助開道，黑衣男還一度推開媒體，直呼「你們夠了沒！」

    媒體詢問「覺得自己無辜嗎？」「交保的心情如何？」陳怡君和張惠霖皆一語不發，張惠霖更一度擋在陳怡君後面，協助她順利上車。

    張惠霖從步出高院，一路護住陳怡君。（記者楊心慧攝）

