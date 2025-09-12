連破3道門攻堅天九牌職業賭場 新北刑大查獲28人、賭資近200萬

新北刑大、新莊警分局今天凌晨會同保大霹靂小組，在新莊強勢連破3門，搗破天九牌大賭場，查獲賭場老闆、賭客共28人，近200萬元賭資，全案依法送辦。圖為霹靂小組攻堅破門。（警方提供）

2025/09/12 16:35

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市刑大、新莊警分局接獲情資，下新莊一處民宅暗藏天九牌賭場，賭資驚人，警方今天凌晨見時機成熟，會同保大霹靂小組查緝，強勢連破三道鐵門，查獲3名賭場人員及25名賭客共28人，賭資、抽頭金近200萬元，全被帶回警局；其中多名賭客是工人，辯稱美國關稅害他們放無薪假，只好賭博賺錢，警方當場告誡十賭九輸。全案訊問後，將洪嫌、鄭嫌、吳嫌3人依賭博罪嫌送辦，25名賭客依社會秩序維護法裁處。

新北刑大、新莊分局等單位組成專案小組，發現新莊民全街一處大樓深夜、凌晨出入複雜，疑為職業賭場，蒐證確認聲請搜索票，今天凌晨前往取締。警方先控制好前後出口及聯外窗口，見時機成熟，霹靂小組持破門器具，從樓下大門、賭場鐵門及內門連破三門，攻堅進入，查獲洪嫌為首的天九牌職業賭場，現場查扣抽頭金及賭資近200萬元、天九牌、骰子、限注牌及一組監視器等證物。

警方清查賭場嫌犯、賭客、賭資與抽頭金後，赫見嫌犯在藏身民宅的賭場安裝多處監視器，賭場內也有同夥把風管控出入、過濾監視器，掌握人車動態，當發現陌生人車靠近，便會通報疏散賭客，讓警方查緝不易；警方監控、蒐證多時，趁賭客出入空檔攻堅，出其不意，一舉破獲賭場。

新北市刑大強調，將持續掃蕩轄區不法賭博場所，不容許任何犯罪行為危害社會治安，藉此淨化居住環境，全力維護新北市治安環境。

警方查扣大批證物。（警方提供）

