    首頁　>　社會

    文山大樓水塔男屍身分成謎 法醫相驗初判溺斃

    文山區某大樓水塔昨（11）日驚傳命案！檢警今初判死因為溺斃，遺體暫不解剖，後續將進一步確認身分。（記者鄭景議翻攝）

    文山區某大樓水塔昨（11）日驚傳命案！檢警今初判死因為溺斃，遺體暫不解剖，後續將進一步確認身分。（記者鄭景議翻攝）

    2025/09/12 16:11

    〔記者鄭景議／台北報導〕台北市文山區某大樓水塔昨（11）日驚傳命案！社區住戶近日發現水質異常、散發異味，緊急通知水塔廠商查看塔槽，赫然發現一具腐爛男屍，嚇壞現場人員。檢警立即介入調查，今（12）日上午檢察官會同法醫相驗，初判死因為溺斃，遺體暫不解剖，後續將進一步確認身分。

    警方調查，死者為壯碩男性，約40歲、身高175公分以上，上身赤裸，下身穿著黑色橘線條7分褲及黑色雨鞋。由於遺體長時間浸泡水中，部分皮膚嚴重脫落，外觀難以辨識，指紋比對也未獲結果，目前身分成謎。

    經警方逐層清查確認，男子並非該棟社區住戶，警方已調閱上百支監視器，但大樓內部無監視器，外部監視器目前仍無法釐清他進入社區的路徑。

    進一步勘查發現，水塔內部梯架斷裂，研判死者可能在攀爬過程中不慎墜落，最終溺斃於水塔中。不過確切死亡經過仍待釐清。

    社區住戶回憶，日前發現自來水出現異味且水質混濁，通知廠商清洗時，將水抽乾之際，驚見一隻腳浮現，嚇得立刻停止作業報警。

