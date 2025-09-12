月前路過民宿「順手牽鞋」 近日老闆見賊現身尾隨至上班處竟是公務員

偷鞋男子直接坐在民宿門口鞋櫃上，伸手摸走櫃內白色布鞋，1個月後男子身穿同樣裝束經過民宿前，老闆尾隨發現對方竟是在公家機構上班。（民眾提供）

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮市林森路巷弄內一家民宿，上月11日一大早放在民宿門口的鞋櫃內有白色布鞋被人摸走，老闆調閱監視器察看，原來是一名中年人走路經過時順手牽鞋，民宿老闆雖有報案但沒有下文，直到前天早上民宿老闆看到有名男子身穿同樣裝束經過門口，發現「就是這個人」！一路尾隨到其上班地點，發現對方竟然是公務員。

李姓民宿老闆9月8日在臉書貼文更新，說「小偷找到了」，並貼出8月11日上午7點多拍下的監視器畫面，影片中這名男子背著藍色愛迪達包包、白色愛迪達鴨舌帽、白上衣灰色長褲，穿黑色白底帆布鞋，走路經過民宿門口時，瞥見放在門外的鞋櫃內的鞋子，竟直接走到鞋櫃前一屁股坐下，伸手就摸走一雙女生穿的小白布鞋放進背包後帶走。

民宿老闆說，8日早上又看到這位阿伯出現經過民宿，穿著一模一樣，他尾隨竟發現他是附近公家機構上班的公務人員，馬上通知警方處理，該名公務員雖有打電話來希望協調撤告，但他不會撤告，一切交給司法處理。

警方調查，被偷竊的小白鞋是民宿客人的鞋，由於該名客人急著繼續旅遊行程，沒有打算報案就離開，不過民宿老闆擔心附近治安，仍報警處理，偷鞋男子並無前科，警方今已依偷竊罪嫌將犯案的63歲范姓男子函送檢方偵辦。

偷鞋的63歲范姓男子在公務機關上班，同事說，范姓員工是外派公務人員，個性老實，平日還會主動分攤雜務及打掃，得知此事大家都很意外，目前已讓該名員工歸建原單位。

