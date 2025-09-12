為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    掐頸還是臍帶繞頸？找嘸醫院幫鑑定 台中網咖產子殺嬰案纏訟2年

    潘女當年在網咖產子涉殺嬰被訴。（資料照）

    2025/09/12 16:03

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市潘姓女子兩年前在網咖包廂產下一名男嬰，隨後男嬰卻死亡，被檢方依殺人罪起訴，但針對嬰兒死因是否有可能為臍帶繞頸，至今仍有爭執，由於男嬰死因仍無定論，加上找不到醫院幫忙鑑定，導致審理進入膠著，案件持續訴訟中。

    回顧案情，2023年1月2日，當時24歲潘女在網咖和式包廂內獨自產子，隨後透過通訊軟體聯絡幸姓閨密求助，幸女趕到現場時，驚見潘女以跪姿雙手掐住男嬰頸部，制止卻已太晚，潘女接著將嬰兒遺體、胎盤與臍帶一併裝進黑色垃圾袋，塞進背包藏於包廂角落。

    幸女返家後良心不安翌日下午報案，警消趕到時，發現嬰兒屍體已僵硬，潘女聲稱「孩子一出生就沒呼吸」，強調自己是在急救，檢警追查後懷疑潘女因情緒不穩，可能以掐頸、悶口鼻等方式致嬰兒死亡，依殺人罪嫌起訴，案件審理過程中，潘女一度遭羈押禁見，後交保獲釋。

    然而，嬰兒真正死因成為審判關鍵，檢方指出，男嬰頸部出現血點，顯示有外力介入；但辯方則質疑，是否因臍帶未處理妥當導致「繞頸窒息」，法官先前已函詢法醫研究所，但報告仍留有疑點，後續又轉向台大醫院尋求鑑定，卻遭退回。

    而該案今日再度開庭，辯方再度主張應由醫院或台灣婦產科協會出面鑑定，否則將蒐集醫學文獻佐證；檢方則反駁，若不斷尋找鑑定單位，只會讓審理無限拖延，至於潘女的限制出境出海期將於本月22日屆滿，檢方認恐有逃逸之虞，當庭建請延長限制，辯方則未表示異議，待地院裁定。

    熱門推播