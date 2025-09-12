為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    「小三」辯稱人妻同意三人行 法官打臉判賠15萬

    林女辯稱陳姓人妻同意三人同居，基隆地院不採信判賠15萬元。（情境照）

    2025/09/12 15:41

    〔記者林嘉東／基隆報導〕陳姓人妻不甘林姓「小三」破壞他的婚姻，拿出林女與先生LINE對話截圖，佐證2人發生多次性行為，提告向林女求償50萬元。基隆地院審理時，林女抗辯陳女曾問她「3人同居是否可行」，顯見陳女早已「知悉並同意」，但法官認為，「3人同居」是陳女前夫所提，並非陳女，直斥林女「斷章取義」，判林女侵害陳女配偶權益甚大，須賠償15萬元。

    陳女提告說，她3年前與先生結婚後育有1子，婚姻存續期間發現先生去年2月至7月間與林女發生多次，使得她與先生的婚姻，最終以離婚收場，提出前夫與林女LINE的對話截圖佐證，怒告林女侵害她配偶權益情節重大，求償50萬元。

    法院審理時，林女抗辯，她雖於去年2月至7月與林女的前夫發生多次性行為，但陳女獲知後，曾在LINE中問她「3人同居是否可行」，顯見陳女早已「知悉並同意」，陳女向她求償無理由。

    法官細看3人的LINE對話內容後認為，倡議「3人同居」的是陳女的前夫，陳女對於前夫倡議「3人行」而欲享齊人之福，勢必承受巨大精神壓力，才轉而詢問林女「3人同居是否可行」，但林女卻斷章取義，濫指陳女「知悉並同意」前夫與林女交往。

    判決指出，林女不僅昧於事實，還試圖免除她破壞陳女婚姻的責任，認為林女侵害陳女配偶權屬實，須賠償15萬元。

