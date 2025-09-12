為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    吉安垃圾場大火燒26小時終於撲滅！內部高溫持續灑水

    吉安垃圾場明火今天凌晨撲滅，但因中心溫度仍高，內部仍有悶燒，至今天下午1點半撲滅，為防止火勢復燃，現場持續由消防車灑水降溫。（吉安鄉清潔隊提供）

    2025/09/12 15:08

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮吉安鄉光華村垃圾掩埋場昨天早上11點多發生火警，濃煙下午還因風勢轉北，煙霧飄到吉安鄉市區都聞到塑膠臭味！火勢持續悶燒到今天下午1點半熄滅，悶燒達26小時，不過花蓮縣消防局水箱車仍在現場持續灑水，以降低中心溫度。

    花蓮縣環保局表示，明火今天凌晨撲滅，目前初判是可能因下雨後隔天放晴，造成有機物發酵起火，由於旁邊也是電器區，也可能有鋰電池冒火，起火原因將由花蓮縣消防局進行火場調查。

    吉安鄉公所清潔隊下午表示，悶燒是在下午1點半左右結束，火災當下除了用怪手挖防火巷阻止火勢延燒，消防局也派車協助滅火，到今天凌晨12點45分左右明火撲滅，但因中心溫度還很高，因此消防車持續灌水降溫，水一下去就形成白色水蒸汽，但並不是燃燒的煙。

    花蓮縣環保局廢棄物管理科長潘春燕說，起火地點是在吉安鄉光華垃圾掩埋場的回收物暫置區，回收車將尚未詳細分類的回收物暫置，後續再進行分類，依清潔隊回報，現場垃圾堆置數量約900公噸。環保局呼籲民眾，資源回收垃圾交給回收車時，可以做更仔細的分類，不要把全部回收物都混在一起，也可避免事後還多一道工序。

    花蓮縣吉安垃圾掩埋場昨天中午發生火警。（資料照，記者王錦義攝）

