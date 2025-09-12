台中女遭壓地狂毆剪髮哀號 小11歲前任男友暴走後竟搭遊艇出遊被逮

鍾男朝前女友狂毆，頭髮一陣亂剪。（擷自「社會事新聞影音」）

2025/09/12 14:31

〔記者許國楨／台中報導〕抓到了！台中西屯區11日凌晨發生駭人「恐怖前任」街頭施暴，30歲張女與友人到居酒屋聚餐，竟遭小11歲鍾姓前男友拖出門口壓制，還持剪刀亂剪頭髮，張女驚恐哀號聲響徹街頭，鍾男行凶後逃逸甚至南下搭遊艇出遊，警方火速追緝，12日上午將其拘提到案。

據了解，張女與鍾男因感情不睦分手後，近期張女曾多次致電催討8萬元債務，疑因此激怒對方，案發當晚，19歲鍾男得知張女在西屯某居酒屋與朋友聚餐，隨即開車衝到現場，當著店家與友人面前將張女強行拖出門口，壓制在地毆打，接著拿出剪刀亂剪頭髮，場面失控，直到有人大喊「報警了！」才慌張逃離。

第六分局獲報後，立即派出12名警力趕往現場，除將張女送醫並申請保護令，同時成立專案小組，針對周邊監視器和圍觀群眾證詞逐一比對，同步調閱現場民眾提供影像，還原衝突經過，經過縝密追查與分析後，鎖定鍾男行蹤，赫然發現鍾男在犯案後不僅毫無悔意，還跑去台南搭遊艇，態度囂張。

警方今（12）日上午循線將鍾男拘提到案，警詢後依傷害與妨害自由罪嫌移送法辦，最重恐面臨5年刑責。

警方今天將鍾男拘提到案。（警方提供）

