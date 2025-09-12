先生拋家棄妻女 母帶2幼子女流落街頭幸遇警

新竹男拋家棄妻女，母帶2幼子女流落街頭幸警扶助獲飽餐一頓。（記者洪美秀翻攝）

2025/09/12 15:05

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市1名年約30歲李婦前天深夜帶著6歲、1歲子女欲返回香山租屋處，走了近3公里後因餓到走不動，坐在西門派出所門口，值班警員發現後上前關懷並購買熱食讓母子3人飽餐一頓，得知李婦先生2個多月前就拋家出走，放著妻子女不管，母子3人僅靠補助度日，吃飯更是有一餐沒一餐，後由警方通報社福團體，期助李婦3人度難關。

據了解，李婦前天因身體不適，帶孩子從香山區租屋處到新竹台大分院就醫，因身無分文，除醫藥費付不起，也沒錢搭車返家，只能徒步走回3公里外的租屋處。走到西門派出所門口時，母女3人因飢餓暈眩，體力耗盡，暫坐在派出所階梯上稍作休息。

此時，值班員警發現後，到超商購買熱食給一家三口果腹，而李婦透露，丈夫2個多月前離家未歸，雖口頭承諾會負擔房租，但至今未履行，讓一家三口僅靠補助生活，經常有一餐沒一餐，孩子也出現營養不良情況。原本在派出所短暫溫飽後，李婦要繼續徒步返家，最後員警好人幫到底，用巡邏車載母子3人返家，並通報脆弱家庭與社福單位接手後續關懷，且聯絡公益團體新竹市心樂園協會，提供生活資源，讓一家人暫時獲得社會溫暖。

