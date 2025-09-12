溪湖清潔隊員被罵「5字經」鎮長一早陪同報案

2名「刺青男」突飆「○你娘，GY」。（溪湖公所提供）

2025/09/12 14:57

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣溪湖鎮公所清潔隊11日下午在執行垃圾收運時，因有鎮民想趁機丟事業廢棄物，遭隊員拒收，引發對方不爽，連飆「5字經」。鎮長何炳樺得知，整晚為此事輾轉難眠，他不懂清潔隊為鎮民辛勤的付出，卻被人用「國罵」對待，今天上班第一件事就是帶被罵的清潔隊員到警局報案，控告對方妨害公務。鎮長力挺清潔隊員的暖舉，在網路被鎮民讚爆。

昨天公所清潔車行經員鹿路二段時，某店家正值裝潢期間，2位受聘的外包工人準備丟棄大量的紙類回收物及少許事業廢棄物，因不符規定遭隊員拒收，對方要清潔隊能放水通融，在遭隊員果斷拒絕後，2名「刺青男（外包人員）」突飆「○你娘，GY」。

何炳樺坦言，昨晚為此事睡得不安穩，他為被罵的隊員感到委曲，他說，「清潔隊員被辱罵，這不是第一次發生」，為什麼經常有清潔隊員被罵，清潔隊到底錯在哪裡？爲什麼辛苦付出的員工，自尊會被如此踐踏？爲什麼基層人員，總要承受這樣不理性的對待？這一再的上演，難道公所依法行政錯了嗎？

他說，他明白天氣炎熱心情會浮躁，也理解年輕人難免會血氣方剛，但即便如此，人與人之間的連結，不該是靠辱罵與敵意來建立。清潔隊員站在第一線，承擔的是全鎮環境整潔的責任，他們值得被尊重，而不是被羞辱！

他表示，雖然隊員暫時無提告的打算，炳樺只能先尊重隊員的選擇，也希望畫面上這兩位年輕人能先慎重、誠心的親自向我們隊員公開道歉，撫慰隊員受傷的心靈。

