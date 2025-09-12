為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    921國家防災日將至 宜蘭消防獲頒中型搜救隊徽章

    內政部消防署長蕭煥章（左2）授證給宜蘭縣消防局長徐松奕（右2），肯定宜蘭搜救隊的堅強實力。（宜蘭縣消防局提供）

    內政部消防署長蕭煥章（左2）授證給宜蘭縣消防局長徐松奕（右2），肯定宜蘭搜救隊的堅強實力。（宜蘭縣消防局提供）

    2025/09/12 13:24

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕921是國家防災日，宜蘭縣消防局特種搜救隊今天獲頒中型搜救隊認證的證書及徽章，消防局長徐松奕北上領取，允諾會持續為災區帶來希望的曙光。17日起1連3天，內政部也將在宜蘭舉辦防災日演練，展現跨縣市防災應變能力。

    內政部消防署長蕭煥章今天授證給宜蘭縣消防局長徐松奕，肯定宜蘭搜救隊的堅強實力，壯大國家搜救團隊的整體能量。徐松奕說，這份榮耀，是宜蘭搜救隊歷經無數次訓練與挑戰所累積的成果，也是團結、專業、無畏精神的具體展現。

    他說，獲頒證書及徽章，不只是對宜蘭救災量能的一種肯定，更代表宜蘭已經準備好，在國際間伸出援手，從地方走向世界，將持續為災區帶來希望的曙光，守護每一條寶貴生命。

    配合國家防災日演練，內政部將於9月17日至19日在宜蘭辦理主場演習，模擬琉球海溝發生規模8.5地震，進而引發海嘯，展現跨縣市救災力量，並結合警報系統，透過真實情境驗證，讓民眾同步參與演習。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播