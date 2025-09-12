921國家防災日將至 宜蘭消防獲頒中型搜救隊徽章

內政部消防署長蕭煥章（左2）授證給宜蘭縣消防局長徐松奕（右2），肯定宜蘭搜救隊的堅強實力。（宜蘭縣消防局提供）

2025/09/12 13:24

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕921是國家防災日，宜蘭縣消防局特種搜救隊今天獲頒中型搜救隊認證的證書及徽章，消防局長徐松奕北上領取，允諾會持續為災區帶來希望的曙光。17日起1連3天，內政部也將在宜蘭舉辦防災日演練，展現跨縣市防災應變能力。

內政部消防署長蕭煥章今天授證給宜蘭縣消防局長徐松奕，肯定宜蘭搜救隊的堅強實力，壯大國家搜救團隊的整體能量。徐松奕說，這份榮耀，是宜蘭搜救隊歷經無數次訓練與挑戰所累積的成果，也是團結、專業、無畏精神的具體展現。

他說，獲頒證書及徽章，不只是對宜蘭救災量能的一種肯定，更代表宜蘭已經準備好，在國際間伸出援手，從地方走向世界，將持續為災區帶來希望的曙光，守護每一條寶貴生命。

配合國家防災日演練，內政部將於9月17日至19日在宜蘭辦理主場演習，模擬琉球海溝發生規模8.5地震，進而引發海嘯，展現跨縣市救災力量，並結合警報系統，透過真實情境驗證，讓民眾同步參與演習。

