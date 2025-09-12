孫安佐表姊涉愛情剝皮詐團 為騙宅男掏錢誆「爺爺愛吃蝦味先」

孫安佐表姊涉愛情剝皮詐團，警方查扣現金68萬元、名錶3支、犯案電腦主機、平板電腦、工作手機、公司大小章等贓證物。（記者邱俊福攝）

2025/09/12 14:30

〔記者邱俊福／台北報導〕男子蘇逸竹等人設立「潘朵拉傳藝公司」、「唯恩工作室」，招募孫安佐表姊「Ariel」林沐希等網紅、藝人，引進過去「剝皮酒店」手法搞愛情詐騙，誘騙大批宅男掏錢購買她們發行的寫真集，日前已遭檢方起訴；辦案人員發現該集團為讓被害人甘心花錢，藉口非常誇張，包括「爺爺愛吃蝦味先，想接廣告，但業績沒有達標」，以及前世因果都成要求一次購買1、200本寫真的理由，甚至還有伴遊、陪睡的狀況，令辦案人員都覺不可思議。

警方表示，該集團假藉經紀公司之名，透過徵才或經紀人吸收外貌姣好女性，安排以藝人、網紅、模特兒身分在交友或社群平台結識不特定被害人，並以交往、婚姻為幌子，誘使被害人購買電子寫真集，每本pdf檔僅1、20張照片，價格1399元至1999元，再進一步以違約金、失去演出機會、甚至遭強迫參加不雅活動等詐欺話術，迫使被害人持續大量購買同一內容之電子寫真集，藉此詐取巨額金錢。

請繼續往下閱讀...

專案小組蒐證發現，該集團分工明確，包含宣傳助理、製作人、藝人及管理階層等角色，並以「回客代聊手」假冒藝人身份與被害人互動，安排實際見面取信、營造交往或婚姻前提之假象，使被害人深信感情真實存在，進而陷入情感與金錢的雙重控制。

而為誘使被害人掏錢，該集團代聊手藉口五花八門，包括「爺爺愛吃蝦味先，想接廣告，但業績沒有達標，需要幫忙購買1、200本寫真」、「從你的8字，發現你前世是殺人魔，殺了我全家，這一世你要展現贖罪與誠意，必須購買2、300本寫真」等等最為誇張。

此外，這些小網紅底薪10萬元，只要業績達到100萬元，可分紅百分之6，出場費伴遊1小時2000元，部分願意陪睡每次2萬元，這些伎倆手段，皆是為了讓被害人願意持續甘心的花錢。

